Люди

Вона в полоні, але кадри є. Відео з нагрудної камери парамедика Тайри з Маріуполя

Даніела Долотова, редакторка сайту 20 Травня 2022, 18:00

Більше відео
0:03:07
Підліток втік з лікарні у Дніпрі
Як поранений підліток пройшов пішки десять кілометрів, щоб дістатись рідних
0:04:16
Ветеран УПА подякував Азову
Чоловіки мають боронити свою землю — Як 91-річний ветеран-упівець із Косівщини дякує захисникам полку Азов
0:04:18
Автомат замість мікрофона - як гурт Антитіла боронить Харківську область
Автомат замість мікрофона: як гурт Антитіла боронить Харківську область
0:06:40
Сергій Грабський
Військовий експерт Сергій Грабський розповів, що планує Росія та чому обстрілює прикордонні міста
Дивитись більше

Останні відео
0:00:44
Ракетний удар по місту Лозова

Ракетний удар по місту Лозова: розповідаємо, що відомо
Що буде з доларом в Україні
НБУ скасовує обмеження на встановлення курсу валют. Що буде з доларом в Україні
0:04:00
Тайра
Вона в полоні, але кадри є. Відео з нагрудної камери парамедика Тайри з Маріуполя
0:02:19
Бойова вишиванка
Бойова вишиванка від черкаських майстринь: те, що гріє серце в окопі
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:04:26
Як живуть звільнені села Харківської області
Заіржавілі автозаки та обстріли: чим живе звільнена від окупантів Кутузівка на Харківщині
0:01:56
Скільки коштує для Росії день війни в Україні
Росіянам ні крихти не лишиться. Скільки коштує Росії один день війни?
0:00:38
В Енергодарі пожежники вийшли на мовчазну акцію протесту
В окупованому Енергодарі пожежники вийшли на мовчазну акцію протесту — росіяни розганяють силою
0:00:44
Денис Прокопенко
Три найважливіші умови! Командир полку Азов розповів подробиці спецоперації
0:04:16
Як виглядає Бородянка
Заїжджали на подвір’я танком та цілили впритул. Як виглядає Бородянка після російської окупації
Більше відео
Що буде з доларом в Україні
Читати далі
НБУ скасовує обмеження на встановлення курсу валют. Що буде з доларом в Україні
Бойова вишиванка
Читати далі
Бойова вишиванка від черкаських майстринь: те, що гріє серце в окопі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь