Вона в полоні, але кадри є. Відео з нагрудної камери парамедика Тайри з Маріуполя

Інформаційна агенція Associated Press опублікувала відео, зняте з нагрудної камери українського парамедика Тайри — Юлії Паєвської.

Відео було зняте у Маріуполі на початку березня, перед тим як Юлія Паєвська потрапила в полон до російських окупантів.

На опублікованому відео парамедик допомагає українським військовим, спілкується з місцевими жителями та показує руйнування Маріуполя внаслідок ворожих атак.

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Олена Монова — подруга Тайри. Вона розповідає, що у Юлії був свій підрозділ парамедиків, який лагідно називали Ангели Тайри. Їх знають вже у всій Україні.

Рятувала на полі бою і наших поранених. Проте надавала допомогу і пораненим противника, як це передбачено всіма конвенціями.

Тайра допомагала не лише на полі бою, але й вивозила з-під обстрілів мирних людей, рятувала дітей.

Парамедик Сергій Чорнобривець говорить:

Вона, як справжній медик, надавала допомогу усім, хто цього потребував.

Однак не без емоцій. Як звичайна людина, яка вміє відчували та співпереживати, Тайра плакала за тими, кого врятувати не вдалось, особливо за дітьми.

Олена сподівається, що її подруга повернеться і що кожен з нас зробить усе можливе, щоб вона повернулась неушкодженою. Також жінка має надію, що вдасться врятувати й водія Тайри, який разом з нею потрапив у полон.

Нагадаємо, раніше командир полку Азов підполковник Денис Прокопенко розповів подробиці спецоперації на металургійному комбінаті Азовсталь.