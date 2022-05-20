Она в плену, но кадры есть. Видео из нагрудной камеры парамедика Тайры из Мариуполя

Информационное агентство Associated Press опубликовало видео, снятое с нагрудной камеры украинского парамедика Тайры — Юлии Паевской.

Видео было снято в Мариуполе в начале марта, прежде чем Юлия Паевская попала в плен к российским оккупантам.

На опубликованном видео парамедик помогает украинским военным, общается с местными жителями и показывает разрушения Мариуполя в результате вражеских атак.

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Елена Монова — подруга Тайры. Она рассказывает, что у Юлии было свое подразделение парамедиков, которое ласково называли Ангелы Тайры. Их знают уже по всей Украине.

Спасала на поле боя и наших раненых. Однако оказывала помощь и раненым противника, как это предусмотрено всеми конвенциями.

Тайра помогала не только на поле боя, но и вывозила из-под обстрелов мирных людей, спасала детей.

Парамедик Сергей Чорнобривец говорит:

Она, как настоящий медик, оказывала помощь всем, кто в этом нуждался.

Однако не без эмоций. Как обычный человек, умеющий чувствовать и сопереживать, Тайра плакала за теми, кого спасти не удалось, особенно за детьми.

Елена надеется, что ее подруга вернется и каждый из нас сделает все возможное, чтобы она вернулась невредимой. Также женщина надеется, что удастся спасти и водителя Тайры, который вместе с ней попал в плен.

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