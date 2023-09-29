Рита Бурковська отримала нагороду Найкраща європейська акторка: хто вона та яка роль зробила її відомою

Ми не втомлюємося повторювати, як нині важливо презентувати Україну на світових аренах не лише як народ, що бореться за свою свободу. Адже українці — талановиті люди зі своїм баченням та відчуттям прекрасного.
Нещодавно стало відомо, що українська акторка Маргарита Бурковська отримала кінопремію Septimius Awards у категорії Найкраща європейська акторка.
Що відомо про церемонію та чим відома Рита Бурковська, розповідаємо далі.
У Нідерландах, в Амстердамі, 26 вересня 2023 року пройшла церемонія нагородження Septimius Awards. У категорії Найкраща європейська акторка відзначили українку Маргариту Бурковську.
Нагороду вона отримала за роль у стрічці Максима Наконечного Бачення метелика.
— Стоячи тут, я просто хочу нагадати собі, чому було так важливо зіграти цю роль про війну на моїй батьківщині, — сказала Бурковська зі сцени після вручення їй нагороди.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Державне агентство України з питань кіно (@derzhkino)
Допис, поширений Державне агентство України з питань кіно (@derzhkino)
Акторка розповіла про почуту від українських волонтерів історію, що відбулася на початку російської агресії у 2014 році. Тоді група українських волонтерів перевозила тіло загиблого героя, та люди відверталися, ховали очі від українських волонтерів, від вантажівки, на якій був знак Вантаж-200.
— І мені від цього стало так боляче. І я зрозуміла, що хочу бути частиною суспільства, яке хоче визнавати смерть загиблих героїв, яке хоче дивитися правді в очі. Тож дякую вам за те, що ви не відвертаєтесь. Я вважаю, що це дуже, дуже важливо, — закінчила вона.
Після церемонії нагородження акторка поділилася з українськими журналістами, що неймовірно щаслива отримати таку нагороду. Вона додала, що відзнака присвячена українським героям.
Всі наші серця та думки з людьми, які борються за незалежність нашої країни. Вони зараз знаходяться на передовій і кожен момент для них може стати останнім.
Всі наші серця та думки з людьми, які борються за незалежність нашої країни. Вони зараз знаходяться на передовій і кожен момент для них може стати останнім.
На рахунку Маргарити Бурковської кілька відомих стрічок. Серед них:
Саме головна роль у фільмі Бачення метелика принесла Риті Бурковській визнання та відзнаку на церемонії в Амстердамі.
До речі, фільм та команда Бачення метелика минулого року їздили на Каннський кінофестиваль. Як тоді все минуло та чи обійшлося без скандалів, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.
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