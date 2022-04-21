Відбій тривоги! DJ Tapolsky выпустил совместный трек с Алексеем Арестовичем

За время полномасштабной войны советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович стал настоящим национальным успокоительным для миллионов украинцев. Так что любители послушать его брифинги перед сном теперь могут сделать это под музыку!
Присоединившийся к ВСУ диджей Анатолий Тапольский выпустил новый трек Відбій тривоги, в котором использовал голос Алексея Арестовича.
Пока я в Киеве, решил немного вспомнить о драмнбейс. Слушайте общий трек Відбій тривоги с Алексеем Арестовичем. Он только что появился на стримингах, все деньги от прослушивания пойдут в одно из подразделений 72-й бригады, — написал диджей в своем Facebook.
Пока я в Киеве, решил немного вспомнить о драмнбейс. Слушайте общий трек Відбій тривоги с Алексеем Арестовичем. Он только что появился на стримингах, все деньги от прослушивания пойдут в одно из подразделений 72-й бригады, — написал диджей в своем Facebook.
Слушай трек Відбій тривоги онлайн.
Остальные украинские творцы тоже не отстают и пытаются держать свою оборону — моральный дух нашей нации. Певец Виталий Козловский выпустил новую песню о войне для поддержки украинцев.