Відбій тривоги! DJ Tapolsky випустив спільний трек з Олексієм Арестовичем

За час повномасштабної війни радник керівника Офісу президента Олексій Арестович став справжнім національним заспокійливим для мільйонів українців. Тож ті, хто полюбляє послухати його брифінги перед сном, тепер можуть зробити це під музику!

Діджей Анатолій Тапольський, який приєднався до ЗСУ, випустив новий трек Відбій тривоги, у якому використав голос Олексія Арестовича.

Поки я в Києві, вирішив трохи згадати про драмнбейс. Слухайте спільний трек Вiдбiй Тривоги з Олексієм Арестовичем. Він щойно з’явився на стримінгах, всі гроші від прослуховування підуть до одного з підрозділів 72-ї бригади, — написав діджей у своєму Facebook.

Слухай трек Відбій тривоги онлайн.

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Інші українські творці теж не відстають та намагаються тримати свою оборону — морального духу нашої нації. Співак Віталій Козловський випустив нову пісню про війну для підтримки українців.