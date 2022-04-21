Шоу-біз

Боже, яке кончене: новий сольний трек Позитива присвячений росіянам

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 21 Квітня 2022, 12:30
позитив "Боже яке кончене"
Фото: Instagram

Більше новин
Боже, яке кончене: новий сольний трек Позитива присвячений росіянам
Я втікала від російських танків у Драмтеатр — історія Марії Кутнякової, яка вижила під час бомбардування
Борис Джонсон про перемовини України та Росії
Як можна домовлятися з крокодилом, коли в його щелепах нога? Борис Джонсон про перемовини України та Росії
маріуполь
Витягти з пекла: мама й донька відверто про своїх чоловіків-азовців і їхню підтримку з Маріуполя
Медзаклади Бучі та Ірпеня - як працюють медики після окупації
Працювали під дулами автоматів — спогади лікарів з Бучі та Ірпеня про російську окупацію
Дивитись більше

Матеріали по темі

Боже, яке кончене: новий сольний трек Позитива присвячений росіянам
Я втікала від російських танків у Драмтеатр — історія Марії Кутнякової, яка вижила під час бомбардування
Борис Джонсон про перемовини України та Росії
Як можна домовлятися з крокодилом, коли в його щелепах нога? Борис Джонсон про перемовини України та Росії
маріуполь
Витягти з пекла: мама й донька відверто про своїх чоловіків-азовців і їхню підтримку з Маріуполя
Медзаклади Бучі та Ірпеня - як працюють медики після окупації
Працювали під дулами автоматів — спогади лікарів з Бучі та Ірпеня про російську окупацію

Відео
Борис Джонсон про перемовини України та Росії

Як можна домовлятися з крокодилом, коли в його щелепах нога? Борис Джонсон про перемовини України та Росії
маріуполь
Витягти з пекла: мама й донька відверто про своїх чоловіків-азовців і їхню підтримку з Маріуполя
0:03:30
Медзаклади Бучі та Ірпеня - як працюють медики після окупації
Працювали під дулами автоматів — спогади лікарів з Бучі та Ірпеня про російську окупацію
Втрати ворога 21.04.22
Друзям — хліб та сіль, ворогам — смерть. Втрати російських військових 21 квітня
Модульне містечко для переселенців у Львові
Є все, що треба для життя — жителі модульного містечка у Львові поділилися враженнями
0:04:12
KALUSH про тур на підтримку України
Замість спецефектів — великий QR-код: гурт KALUSH про тур на підтримку України
0:03:49
Будівництво під час війни - як працюють забудовники в Україні
Будівництво під час війни: як допоможе держава тим, хто втратив житло
0:05:39
Чи можна повертатися в Бучу. Ситуація у місті 20.04.2022
Чи можна повертатися до Бучі та чому місцеві не почали відбудовувати будинки — мер Федорук
0:05:01
Українські волонтери
Пташка, Танчик та доктор Наташа: як працюють троє подруг-волонтерок на Київщині
0:03:30
Українська мама звурнулась до сина, який служить в РФ
Здай зброю і вернися додому! Історія матері з Волині, чий син пішов війною проти України
Більше відео
Великодня паска: класичний рецепт, сирна паска і Панетоне
Читати далі
Три рецепти неперевершених пасок: класична, сирна та Панетоне

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь