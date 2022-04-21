Боже, яке кончене: новий сольний трек Позитива присвячений росіянам

Українські музиканти та артисти підтримують і словом, і ділом, і піснею моральний та бойовий дух нашої України.

Цього разу посмішкою та позитивом українців зарядив екс-учасник гурту Время и Стекло Позитив.

Він був учасником чоловічого гурту Потапа Mozgi, та став відомим завдяки проекту Время и Стекло з Надією Дорофеєвою.

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2020 року гурт оголосив про розпад. Відтак співак замислився над сольною кар’єрою.

І ось 2022 року артист вперше випустив свою сольну пісню, присвятивши її усім росіянам, які не бачать того, що відбувається.

Трек називається Боже, яке кончене. Ідею для нього Позитиву подав Олексій Дурнєв, який вів телеграм-канал під такою назвою.

Раніше цей вираз став вірусним у TikTok, а сьогодні його часто використовують для опису росіян, що сліпо вірять пропаганді й не говорять та не протестують проти війни та звірств в Україні.

Співак засудив те, що основними бідами й проблемами цього народу є санкції та блокування Instagram, а розуміння першопричини зовсім немає.

Пісня Боже, яке кончене покликана деморалізувати ворога та підтримати український дух.

Однак артист підтримує Україну не лише словами та піснями, а й діями. Позитив заснував волонтерську акцію, в якій повертає дитинство дітям.