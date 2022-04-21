Боже, яке кончене: новый сольный трек Позитив посвятил россиянам

Украинские музыканты и артисты поддерживают и словом, и делом, и песней моральный и боевой дух нашей Украины.

На этот раз улыбкой и позитивом украинцев зарядил экс-участник группы Время и Стекло Позитив.

Он был участником мужской группы Потапа Mozgi, но стал популярным благодаря проекту Время и Стекло с Надеждой Дорофеевой.

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В 2020 году группа объявила о распаде. Следовательно, певец задумался над сольной карьерой.

И вот в 2022 году артист впервые выпустил свою сольную песню, посвятив ее всем россиянам, которые не видят происходящего.

Трек называется Боже, яке кончене. Идею для него Позитиву подал Алексей Дурнев, который вел телеграм-канал под таким названием.

Раньше это выражение стало вирусным в TikTok, а сегодня его часто используют для описания россиян, которые слепо верят пропаганде и не говорят, не протестуют против войны и зверств в Украине.

Певец осудил то, что основными бедами и проблемами этого народа есть санкции и блокирование Instagram, а понимания первопричины совсем нет.

Песня Боже, яке кончене призвана деморализовать врага и поддержать украинский дух.

Однако артист поддерживает Украину не только словами и песнями, но и действиями. Позитив основал волонтерскую акцию, в которой возвращает детство детям.