Здай зброю і вернися додому! Історія матері з Волині, чий син пішов війною проти України

Багато окупантів прийшли в Україну з війною попри те, що мають родичів у нашій державі.

Матір одного з них проживає на Волині, її звуть Ольга. Вона має трьох синів. Старший син давно працює електриком. Середній Петро раніше був поваром, але тепер у нашому війську.

Дмитро, який нині воює на боці РФ, наймолодший. Йому всього 26 років. Він поїхав з дому ще у дев’ятому класі.

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Сестра пані Ольги жила в Росії та після смерті батька Дмитра запропонувала, щоб він приїхав навчатись саме у них. Таким чином хотіла допомогти Ользі підняти на ноги дітей.

Хлопець довго думав над пропозицією, а посеред навчання прийшов після школи додому і сказав, що хоче їхати. Він почав на навчання 2013 року.

Я стисла зуби, взяла йому квиток на три доби. Тут його посадили на потяг, а там сестра зустріла. Звичайно, їй радісно, а мені боляче.

У 2017 році хлопець закінчив військове училище в Омську і залишився служити в армії РФ. Потім часто почав виїжджати у відрядження у Крим.

20 лютого вони говорили востаннє, а 31-го березня він голосовим повідомленням сказав, що у нього все добре і запитав, як справи. Однак він не зізнався їй у тому, що воює проти рідної країни.

Я писала, але бачу – вони непрочитані. Думала, якщо голосове повідомлення не дійде, то хоч так гляне, але він не прочитав і не переглядав, нічого. 2 квітня відправила смайлик і ніякої реакції.

Контррозвідники зафіксували, що хлопець зараз воює на Херсонському напрямку у складі збройних сил окупантів. Мати не розуміє, що сталося у думках та душі її дитини, і чому її Дмитрик так змінився.

Колись, коли вона просила його перевестись ближче до України, він говорив “не дай Боже війна”, бо не хотів йти проти своїх братів. Але найгірше таки сталося.

От як вони зустрінуться, два брати один з одним, то що вони робитимуть? У мене думка така була, то прокинулася від неї, як від страшного сну. Думаю, хоч би такого не сталося!.

Материнському серцю складно повірити, що син прийшов на рідну землю вбивати українців. Тому вона попросила сина скласти зброю та не воювати проти мирних і безневинних людей.

– Війна не на російській землі, а війна в Україні. Це російські війська прийшли сюди і їх запевнили, що вони прийшли спасати наших людей. Насправді ж вони вбивають наших людей, наш український народ

Сину якщо ти бачиш, чуєш прошу тебе, благаю – повернися. Здай зброю і вернися на рідну землю – я тебе люблю.

Також згорьована жінка звернулась із закликом до українських матерів, чиї сини воюють на боці зла:

Кличте своїх синів додому. Можливо, це єдиний шанс зберегти їм життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як материнська любов рятує від куль. Завдяки матері, яка була готова віддати життя за своїх дітей, люди в обстріляній машині вижили.