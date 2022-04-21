Сдай оружие и вернись домой! История мамы из Волыни, чей сын пошел войной против Украины

Многие оккупанты пришли в Украину с войной, несмотря на то, что имеют родственников в Украине.

Мать одного из них живет на Волыни, ее зовут Ольга и у нее трое сыновей. Старший давно работает электриком. Средний Петр раньше был поваром, но теперь служит в ВСУ.

Дмитрий, который сейчас воюет на стороне РФ, самый младший. Ему всего 26 лет. Он уехал из дома еще в девятом классе.

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Сестра Ольги жила в России и после смерти отца Дмитрия предложила, чтобы он приехал учиться именно у них. Этим хотела помочь Ольге поднять на ноги детей.

Парень долго думал над предложением, а посреди учебы пришел домой и сказал, что хочет уехать. Это случилось в 2013 году.

Я сжала зубы, взяла ему билет на трое суток. Здесь его посадили в поезд, а там сестра встретила. Конечно, ей радостно, а мне больно.

В 2017 году парень окончил военное училище в Омске и остался служить в армии РФ. Потом часто начал уезжать в командировки в Крым.

20 февраля они говорили в последний раз, а 31 марта он голосовым сообщением сказал, что у него все хорошо и спросил как дела. Однако он не признался в том, что воюет против родной страны.

Я писала, но вижу — они непрочитанные. Думала, если голосовое сообщение не дойдет, то хоть так посмотрит, но он не прочитал и не просматривал ничего. 2 апреля отправила смайлик и никакой реакции.

Контрразведчики зафиксировали, что сейчас Дмитрий воюет на Херсонском направлении в составе вооруженных сил оккупантов. Мама не понимает, что случилось в мыслях и душе ее ребенка и что заставило его так измениться.

Когда-то, когда мама Оля просила его перевестись ближе к Украине, сын говорил: “Не дай Бог война”, — потому что не хотел идти против своих же братьев. Но самое страшное случилось.

Вот когда они встретятся, два брата друг с другом, что они будут делать? У меня мысль такая была, я проснулась от нее, как от страшного сна. Думаю, только бы этого не случилось!

Материнскому сердцу сложно поверить, что сын пришел на родную землю убивать украинцев. Поэтому она попросила сына сложить оружие и не воевать против мирных и невинных людей.

— Война не на русской земле, а война в Украине. Это русские войска пришли сюда, и их убедили, что они пришли спасать наших людей. На самом же деле они убивают наших людей, наш украинский народ

Сын, если ты видишь, слышишь, прошу тебя, умоляю — вернись. Сдай оружие и вернись на родную землю — я тебя люблю.

Также женщина обратилась с призывом к украинским матерям, чьи сыновья воюют на стороне зла:

Зовите своих сыновей домой. Возможно, это единственный шанс сохранить им жизнь.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как материнская любовь спасает от пуль. Благодаря матери, готовой отдать жизнь за своих детей, люди в обстрелянной машине выжили.