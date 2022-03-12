Бомбардував рідну мати? Льотчик з Криму атакував мирне українське населення

Мешканка Кременчука впізнала серед полонених окупантів свого сина, який прилетів бомбардувати країну, у якій живуть його рідні.

Кілька днів тому під Миколаєвом наші захисники збили та взяли у полон ворожого льотчика з окупованого Криму.

Він атакував мирне українське населення і не бачив у цьому нічого поганого. Навіть попри те, що в Полтавській області живуть його батьки.

Чим займався їхній син, вони дізналися лише з новин.

Нагадуємо, раніше Олексій Арестович розповів про важливість залишатись гуманними у ставленні до полонених.