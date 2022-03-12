Бомбардував рідну мати? Льотчик з Криму атакував мирне українське населення

Мешканка Кременчука впізнала серед полонених окупантів свого сина, який прилетів бомбардувати країну, у якій живуть його рідні.
Кілька днів тому під Миколаєвом наші захисники збили та взяли у полон ворожого льотчика з окупованого Криму.
Він атакував мирне українське населення і не бачив у цьому нічого поганого. Навіть попри те, що в Полтавській області живуть його батьки.
Чим займався їхній син, вони дізналися лише з новин.
Нагадуємо, раніше Олексій Арестович розповів про важливість залишатись гуманними у ставленні до полонених.