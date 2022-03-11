Призовники та контрактники: кого Путін послав воювати в Україну

“Їх там немає” — таку мантру спочатку Росія вела загалом про свої війська на Донбасі, а тепер розповідає про призовників.

Очевидно, перед війною командирам дуже швидко довелося доукомплектовувати свої війська.

Крім призовників, поповнили лави й контрактниками, які, щоправда, за першої ж нагоди здаються в полон. Кажуть, краще полон, аніж розстріл за відступ.

Дивися, кого Путін послав воювати в Україну.

Володимир Путін надумав завозити в Україну найманців, головорізів із Сирії, з країни, яку руйнували так само, як зараз окупант знищує нас. Дивися звернення Зеленського 11.03.2022.