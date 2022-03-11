Призывники и контрактники: кого Путин послал воевать в Украину

“Их там нет” — такую мантру сначала Россия повторяла о своих войсках на Донбассе, а теперь рассказывает о призывниках.

Очевидно, что перед войной командирам очень быстро пришлось доукомплектовывать свои войска.

Кроме призывников, пополнили ряды и контрактниками, которые, правда, при первой же возможности сдаются в плен. Говорят, лучше плен, чем расстрел за отступление.

Смотри, кого Путин послал воевать в Украину.

Владимир Путин решил завозить в Украину наемников, головорезов из Сирии, из страны, которую разрушали так же, как сейчас оккупант уничтожает нас. Смотри обращение Зеленского 11.03.2022.