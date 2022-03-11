Украина

О сирийских наемниках и отношении России к русскоязычным — новое обращение Зеленского 11.03.22

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 11 марта 2022, 14:30

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О сирийских наемниках и отношении России к русскоязычным — новое обращение Зеленского 11.03.22
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Гуманітарний коридор з Маріуполя, Волновахи, Бучі - евакуація 11 березня
Из Мариуполя, Волновахи, Гостомеля и других городов — Верещук об открытии 12 гуманитарных коридоров сегодня
Пожежа
Взрывы в Ивано-Франковске и Луцке: что известно и есть ли пострадавшие
Українські військові
Будем “кошмарить” врага его же оружием: успехи ВСУ по состоянию на 11.03.22
0:04:36
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