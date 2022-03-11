О сирийских наемниках и отношении России к русскоязычным — новое обращение Зеленского 11.03.22

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу, чтобы рассказать о последних новостях и ситуации в стране.

Он отметил: мы боремся за свободу уже 16-й день. Это в четыре раза дольше, чем рассчитывал враг. Однако украинцы также начали чувствовать усталость.

Когда мы мобилизуемся, мы видим наши боевые победы и потери врага, ждем, что борьба закончится быстрее; что оккупанты падут быстрее. Но это жизнь, это война.

Президент отмечает, что сейчас очень необходимо время и терпение, наша мудрость, энергия, умение делать свою работу по максимуму, чтобы мы вместе дошли до победы.

Невозможно сказать, сколько дней нам еще освобождать нашу украинскую землю, но можно сказать — мы это сделаем.

По словам главы государства, мы уже добились стратегического перелома и идем к нашей цели, к нашей победе.

Однако враг безжалостен. Он не обращает внимания на тысячи своих, даже своих убитых людей, убитых солдат, и бросает их в ад этой войны.

Кроме того, Владимир Путин раздумывает над тем, чтобы завести в Украину наемников, головорезов из Сирии, из страны, которую разрушали так же, как сейчас оккупант уничтожает нас. Наш Мариуполь, Харьков, Ахтырку, Волноваху и т.д.

Именно так российские военные относятся к русскоязычному населению — к Донбассу.

Президент отметил, что со стороны России по обычным мирным жителям летят ракеты, авиабомбы, стреляет артиллерия, теперь еще и сирийские наемники. Они вообще не различают, кто и на каком языке здесь разговаривает, в какую церковь ходит, какую партию поддерживает.

Это наемники, которые просто едут убивать на чужую землю.

Полное обращение президента смотрите в видео.

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