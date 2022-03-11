Про найманців із Сирії та ставлення Росії до російськомовних — нове звернення Зеленського 11.03.22

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу, щоб розповісти про останні новини та ситуацію в країні.
Він зауважив: ми боремося за свободу вже 16-й день. Це вчетверо довше, ніж ворог сподівався.
Звісно, люди почали відчувати втому.
Коли ми мобілізуємося, бачимо наші бойові перемоги й втрати ворога, очікуємо, що боротьба завершиться швидше; що окупанти впадуть швидше. Але це життя, це війна.
Коли ми мобілізуємося, бачимо наші бойові перемоги й втрати ворога, очікуємо, що боротьба завершиться швидше; що окупанти впадуть швидше. Але це життя, це війна.
Президент наголошує, що зараз дуже потрібен час і терпіння, наша мудрість, енергія, вміння робити свою роботу по максимуму, щоб ми разом дійшли до перемоги.
Неможливо сказати, скільки днів нам ще звільняти нашу українську землю, але можливо сказати — ми це зробимо.
Неможливо сказати, скільки днів нам ще звільняти нашу українську землю, але можливо сказати — ми це зробимо.
За словами глави держави, ми вже досягли стратегічного перелому і йдемо до нашої мети, до нашої перемоги.
Утім, ворог безжальний. Він не звертає уваги на тисячі своїх, навіть своїх убитих людей, вбитих солдатів, і кидає їх у пекло цієї війни.
Крім того, Володимир Путін надумав завозити в Україну найманців, головорізів із Сирії, з країни, яку руйнували так само, як зараз окупант знищує нас. Наш Маріуполь, Харків, Охтирку, Волноваху тощо.
Саме так російські військові ставляться до російськомовного населення — до Донбасу.
Саме так російські військові ставляться до російськомовного населення — до Донбасу.
Президент зазначив, що з боку Росії по звичайних мирних мешканцях летять ракети, авіабомби, гатить артилерія, тепер ще й сирійські найманці. Вони взагалі не розрізняють, хто і якою мовою тут розмовляє, до якої церкви ходить, яку партію підтримує.
Найманці, які просто їдуть вбивати на чужу землю.
Найманці, які просто їдуть вбивати на чужу землю.
Повне звернення президента дивіться у відео.
А ми радимо почитати про успіхи українського війська 11 березня та захоплену російську техніку на фронті.