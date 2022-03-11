Про найманців із Сирії та ставлення Росії до російськомовних — нове звернення Зеленського 11.03.22

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу, щоб розповісти про останні новини та ситуацію в країні.

Він зауважив: ми боремося за свободу вже 16-й день. Це вчетверо довше, ніж ворог сподівався.

Звісно, люди почали відчувати втому.

Коли ми мобілізуємося, бачимо наші бойові перемоги й втрати ворога, очікуємо, що боротьба завершиться швидше; що окупанти впадуть швидше. Але це життя, це війна.

Президент наголошує, що зараз дуже потрібен час і терпіння, наша мудрість, енергія, вміння робити свою роботу по максимуму, щоб ми разом дійшли до перемоги.

Неможливо сказати, скільки днів нам ще звільняти нашу українську землю, але можливо сказати — ми це зробимо.

За словами глави держави, ми вже досягли стратегічного перелому і йдемо до нашої мети, до нашої перемоги.

Утім, ворог безжальний. Він не звертає уваги на тисячі своїх, навіть своїх убитих людей, вбитих солдатів, і кидає їх у пекло цієї війни.

Крім того, Володимир Путін надумав завозити в Україну найманців, головорізів із Сирії, з країни, яку руйнували так само, як зараз окупант знищує нас. Наш Маріуполь, Харків, Охтирку, Волноваху тощо.

Саме так російські військові ставляться до російськомовного населення — до Донбасу.

Президент зазначив, що з боку Росії по звичайних мирних мешканцях летять ракети, авіабомби, гатить артилерія, тепер ще й сирійські найманці. Вони взагалі не розрізняють, хто і якою мовою тут розмовляє, до якої церкви ходить, яку партію підтримує.

Найманці, які просто їдуть вбивати на чужу землю.

Повне звернення президента дивіться у відео.

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