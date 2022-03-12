Бомбардировал родную мать? Летчик из Крыма атаковал мирное украинское население

Жительница Кременчуга узнала среди пленных оккупантов своего сына, который прилетел бомбить страну, где живут его родные.

Несколько дней назад под Николаевом наши защитники сбили и пленили вражеского летчика из оккупированного Крыма.

Он атаковал мирное украинское население и не видел в этом ничего дурного. Даже несмотря на то, что в Полтавской области живут его родители.

Чем занимался их сын, они узнали только из новостей.

Напомним, ранее Алексей Арестович рассказал о важности оставаться гуманными в отношении пленных.