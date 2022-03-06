Мы – европейская армия: Алексей Арестович о важности оставаться гуманными к пленным

Сетью распространяется множество веселых жизненных историй из будней борцов с оккупантами. Однако среди некоторых веселых видео, поднимающих воинственный дух, встречаются не совсем приемлемые.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович объяснил украинцам, почему критически важно оставаться гуманными по отношению к пленным.

Он говорит, что особенно тогда, когда было сбито очень много российских самолетов, бомбивших мирное население, ненависть только росла. Однако издеваться или допрашивать пленных категорически запрещено.

Мы европейская армия европейской страны, потому категорически запрещается варварское отношение к пленным.

Почему этого не нужно делать

Такое отношение к ним разглашает именно нас. А на войне очень важно удерживать правильное состояние со знанием, что мы воины света, а не фашисты.

Не нужно уподобляться противнику. Потому что это значит проиграть ему, даже если остаться в живых.

Другой важный фактор – это наши западные партнеры и международное общество, крайне негативно реагирующие на такие факты. Поэтому необходимо соблюдать Женевскую конвенцию.

Если же вы снимаете видео, где приставляете нож к глотке пленника, или бьете его, или просто даете подзатыльник, то это не делает вам чести. В таком случае вы нарушаете Женевскую конвенцию.

Кроме того, когда вы так поступаете, вы серьезно усугубляете сомнения Запада, где не только готовы нам помогать, но и пытаются следить за такими нарушениями. Если нарушить все правила гуманности, то о помощи тоже можно забыть.

Поэтому у нас действует мощный политический, гуманный и юридический факторы. Необходимо оставаться людьми. А максимум, что вы можете спросить, это имя и фамилия пленника и номер воинской части.

На этом все, даже при всем своем желании отомстить летчику или еще какому-нибудь пленнику.

Кроме того, в Украине прокуратура уже приступила к расследованию военных преступлений.

Поэтому во внимание будут приняты не только нарушения всех устоев Женевской конвенции россиянами, но и нами самими.

Нам не нужно оказываться в этой позиции. И мы не должны в ней оказаться. Давайте оставаться людьми и европейской армией, ведущей европейскую войну.

Европейская война не только очень точечная, качественная, эффективная, но и человечная. Поэтому они могут совершить еще миллион преступлений, но мы не должны поступать так же. Перестаньте давать подзатыльники пленным на видео и в принципе по жизни.

Только гуманное отношение к пленникам. Это очень важно.

Однако не только в суде, но и в повседневной жизни россияне будут платить за агрессию против Украины. Читай, какие компании ушли с рынка РФ.