Ми – європейська армія: Олексій Арестович про важливість залишатись гуманними до полонених

Мережею шириться безліч веселих життєвих історій із буднів борців з окупантами. Однак серед деяких веселих відео, що піднімають войовничий дух, трапляються не зовсім прийнятні.

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович пояснив українцям, чому критично важливо залишатись гуманними у ставленні до полонених.

Він говорить, що особливо тоді, коли було збито дуже багато російських літаків, які бомбили мирне населення, ненависть лише зростала. Проте знущатись чи допитувати самим полонених категорично заборонено.

Ми європейська армія європейської країни, тому категорично забороняється варварське ставлення до полонених.

Чому цього не потрібно робити

Таке ставлення до них розлюднює саме нас. А на війні дуже важливо утримувати правильний стан зі знанням, що ми воїни світла, а не фашисти.

Не потрібно уподібнюватись супротивнику. Тому що це означає програти йому, навіть якщо залишитися в живих.

Інший важливий фактор – це наші західні партнери та міжнародне товариство, які крайньо негативно реагують на такі факти. Тому необхідно дотримуватись Женевської конвенції.

Якщо ж ви знімаєте відео, де приставляєте ножа до горлянки полоненого, або ж б’єте його, чи просто даєте підзатильник, то це не робить вам честі. У такому разі ви порушуєте Женевську конвенцію.

Окрім того, коли ви робите так, ви серйозно посилюєте сумніви Заходу, де не лише готові нам допомагати, але й намагаються слідкувати за такими порушеннями. Якщо порушити усі правила гуманності, то про допомогу теж ймовірно можна забути.

Тому у нас діє потужний політичний, гуманний та юридичний фактори. Необхідно залишатись людьми. А максимум, що ви можете запитати, то ім’я та прізвище полоненого і номер військової частини.

На цьому все, навіть при всьому своєму бажанні помститись льотчику чи ще якомусь полоненому.

Окрім того, в Україні прокуратура вже розпочала розслідування воєнних злочинів.

Тому до уваги будуть прийняті не лише порушення усіх засад Женевської конвенції росіянами, але й нами самими.

Нам не потрібно опинятись у цій позиції. І ми не повинні у ній опинитись. Давайте залишатись людьми та європейською армією, яка веде європейську війну.

Європейська війна не лише дуже точечна, якісна, ефективна, але й людяна. Тому вони можуть скоїти ще мільйон злочинів, але ми не повинні вчиняти так само. Перестаньте давати підзатильники полоненим на відео і в принципі по життю.

Тільки гуманне ставлення до полонених. Це категорично важливо.

Проте не лише в суді, але й в буденному житті росіяни будуть платити за агресію проти України. Читай, які компанії пішли з ринку РФ.