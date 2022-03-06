Україна

Ми – європейська армія: Олексій Арестович про важливість залишатись гуманними до полонених

Даніела Долотова, редакторка сайту 06 Березня 2022, 02:30
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