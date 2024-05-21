Гораздо больше, чем можно было вообразить. Сколько калорий тратится во время беременности — подсчет ученых

Беременность — сложный и многоуровневый процесс, нуждающийся в больших ресурсах женского здоровья. Это не просто микроэлементы в организме женщины, но и расход калорий на поддержание роста плода.

New York Times со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science, рассказали, сколько нужно калорий, чтобы выносить ребенка.

Сколько калорий тратится во время беременности

В исследовании австралийские исследователи подсчитали, что энергетические затраты во время беременности у людей составляют около 50 000 килокалорий — это гораздо больше, чем считалось ранее.

Предыдущие оценки были ниже, поскольку ученые предполагали, что большая часть энергии, которая участвует в размножении, накапливается в плоде, а это относительно мало.

Но Дастин Маршалл, эволюционный биолог из Университета Монаша, и его студенты обнаружили, что энергия, хранящаяся в тканях человеческого ребенка, составляет лишь около 4 процентов общих затрат энергии во время беременности.

Остальные 96 процентов — это дополнительная энергия, которую требует организм женщины.

Это открытие явилось результатом длительных исследований метаболизма. Различные виды должны удовлетворять разные потребности в энергии.

К примеру, теплокровные млекопитающие могут поддерживать постоянную температуру тела и оставаться активными, даже когда температура падает.

Но у теплокровности есть и недостатки. Поддержание высокой скорости метаболизма требует от млекопитающих постоянного питания. Холоднокровная змея, напротив, может долго иметь перерывы между разными приемами пищи, которые продолжаются неделями.

Доктор Маршалл решил составить полный перечень энергии, потребляемой десятками видов в течение своей жизни, чтобы понять, сколько нужно калорий, чтобы выносить ребенка.

Он признал, что большинство самок должно не только питать свое тело, но и вкладывать дополнительную энергию в свое потомство.

Когда он начал изучить расходы на размножение, он не мог отыскать чёткие числа. Некоторые исследователи предполагали, что косвенные затраты — то есть энергия, используемая женщинами для подпитки собственного тела во время беременности — могут составлять лишь 20 процентов прямой энергии в тканях ребенка.

Но он и его студенты решили самостоятельно оценить расходы. Они отыскали научную литературу в поисках такой информации, как энергия, хранящаяся в тканях каждого потомства.

Они также искали общую скорость метаболизма самок при размножении, которую ученые могут оценить, измерив, сколько кислорода потребляют матери.

Собрав эти данные, исследователи оценили затраты на воспроизведение 81 вида, от насекомых до змей и коз.

Они обнаружили, что размер животного имеет большое влияние на то, сколько энергии ему нужно для воспроизведения.

Почему теплокровные млекопитающие тратят больше энергии на беременность, чем хладнокровные

Например, микроскопические животные, называемые коловратками, требуют менее миллионной доли калорий, чтобы создать одно потомство.

А вот белохвостая лань нуждается более 112 000 калорий, чтобы родить оленя.

Метаболизм вида также играет определенную роль. Теплокровные млекопитающие потребляют втрое больше энергии, чем рептилии и другие хладнокровные животные такого же размера.

Самый большой сюрприз пришел, когда доктор Маршалл и его студенты обнаружили, что у многих видов косвенные расходы от беременности выше прямых.

Наиболее экстремальные результаты показали млекопитающие. В среднем только 10 процентов энергии, которую самка млекопитающего израсходовала во время беременности, уходила на свое потомство.

Исследование дает подсказки о том, почему некоторые виды имеют более высокие косвенные затраты, чем другие. Змеи, откладывающие яйца, потребляют гораздо меньше косвенной энергии, чем змеи, рождающие живых детенышей.

Живородящие змеи должны поддерживать эмбрионы, произрастающие внутри своего тела, тогда как яйцекладущие матери могут быстрее вывести потомство из своего тела.

Есть и другие причины, почему млекопитающие тратят такие высокие косвенные расходы на беременность. К примеру, многие виды строят плаценту для передачи питательных веществ своим эмбрионам.

Доктор Маршалл подозревает, что люди платят особенно высокую цену, поскольку женщины остаются беременными дольше, чем большинство других млекопитающих.

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