Загадочная беременность встречается очень редко! Что это такое и какие симптомы могут указывать

Когда женщина не осознает, что она беременна — это называется загадочная беременность. Ее также называют скрытой или отрицательной. Беременные женщины даже не догадываются о своем состоянии из-за отсутствия симптомов. Читай больше о загадочной беременности.

Загадочная беременность — что это за явление и когда может быть

Подробнее о загадочной беременности рассказали WebMD. Бывают случаи, когда женщина не замечает беременности до момента родов. Такое случается из-за отсутствия симптомов, или их невнятности, малой осведомленности.

Загадочная беременность — довольно редкое явление, она бывает примерно у 1 из 400-500 женщин до пятого месяца, момента, когда женщина узнает о своем состоянии. До самих родов ничего не замечают около 1 из 2500 женщин. Это втрое чаще, чем вероятность рождения тройняшек.

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Чаще всего загадочная беременность встречается у тех, кто принимает/использует противозачаточные средства, и считает, что забеременеть не может. Некоторые противозачаточные обладают свойством пропуска менструации, поэтому заметить беременность становится сложнее.

Кроме этого, не заметить беременность можно и из-за нерегулярного менструального цикла. Отсутствие критических дней может случаться из-за стресса, лекарств или синдрома поликистозных яичников, однако не следует пренебрегать тестами даже с нерегулярным циклом.

На ранних сроках могут случиться кровотечения, примерно через две недели после зачатия, которые можно воспринять за критические дни. На более поздних сроках они также реальны, эти кровотечения ошибочно считают легкими менструациями.

Тесты на беременность могут ошибаться. Поэтому при подозрении на скрытую беременность следует посетить врача и сделать УЗИ. Не заметить беременность можно и из-за отсутствия симптомов — нет токсикоза, тошноты, дискомфорта в груди, набора веса и видимого живота.

Загадочная беременность может наступать у женщин, имеющих или лечащих бесплодие, которые думают, что началась менопауза, или считают себя “старыми” для зачатия. Первые движения ребенка можно почувствовать в течение 18-20 недели, однако если плацента в передней части матки, их можно не заметить.

Поэтому не игнорируй ни один из симптомов, и обращайся к врачу. Ведь вовремя подмеченная беременность и правильное ведение — залог здоровья матери и ребенка.

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