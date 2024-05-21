Набагато більше, ніж можна було уявити. Скільки калорій витрачається під час вагітності — підрахунок вчених

Вагітність — складний та багаторівневий процес, який потребує великих ресурсів жіночого здоров’я. Це не просто про мікроелементи в організмі жінки, але й про витрату калорій на підтримання росту плода.

New York Times з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Science, розповіли, скільки треба калорій, щоб виносити дитину.

Скільки калорій витрачається під час вагітності

У дослідженні австралійські дослідники підрахували, що енергетичні витрати під час вагітності у людей становлять близько 50 000 кілокалорій — це набагато більше, ніж вважалося раніше.

Попередні оцінки були нижчими, оскільки вчені загалом припускали, що більша частина енергії, яка бере участь у розмноженні, накопичується в плоді, а це відносно мало.

Але Дастін Маршалл, еволюційний біолог з Університету Монаш, і його студенти виявили, що енергія, що зберігається в тканинах людської дитини, становить лише близько 4 відсотків загальних витрат енергії під час вагітності.

Інші 96 відсотків — це додаткова енергія, яку вимагає організм жінки.

Це відкриття стало результатом тривалих досліджень метаболізму. Різні види повинні задовольняти різні потреби в енергії.

Наприклад, теплокровні ссавці можуть підтримувати постійну температуру тіла і залишатися активними, навіть коли температура падає.

Але у теплокровності є і недоліки. Підтримання високої швидкості метаболізму вимагає від ссавців постійного живлення. Холоднокровна змія, навпаки, може довго мати перерви між різними прийомами їжі, які тривають тижнями.

Доктор Маршалл вирішив скласти повний перелік енергії, яку споживають десятки видів протягом свого життя, щоб зрозуміти, скільки треба калорій, щоб виносити дитину.

Він визнав, що більшість самок повинні не лише живити своє тіло, але й вкладати додаткову енергію у своє потомство.

Коли він почав досліджувати витрати на розмноження, він не міг знайти точні цифри. Деякі дослідники припускали, що непрямі витрати — тобто енергія, яку жінки використовують для підживлення власного тіла під час вагітності — можуть становити лише 20 відсотків прямої енергії в тканинах дитини.

Але він і його студенти вирішили самостійно оцінити витрати. Вони прошукали наукову літературу в пошуках такої інформації, як енергія, що зберігається в тканинах кожного потомства.

Вони також шукали загальну швидкість метаболізму самок під час розмноження, яку вчені можуть оцінити, вимірявши, скільки кисню споживають матері.

Зібравши ці дані, дослідники оцінили витрати на відтворення 81 виду, від комах до змій і кіз.

Вони виявили, що розмір тварини має великий вплив на те, скільки енергії їй потрібно для відтворення.

Чому теплокровні ссавці витрачають більше енергії на вагітність, ніж холоднокровні

Наприклад, мікроскопічні тварини, які називаються коловертками, потребують менше мільйонної частки калорій, щоб створити одне потомство.

А от білохвоста лань потребує понад 112 000 калорій, щоб народити оленя.

Метаболізм виду також відіграє певну роль. Теплокровні ссавці споживають втричі більше енергії, ніж рептилії та інші холоднокровні тварини такого ж розміру.

Найбільший сюрприз прийшов, коли доктор Маршалл і його студенти виявили, що у багатьох видів непрямі витрати від вагітності вищі, ніж прямі.

Найбільш екстремальні результати показали ссавці. У середньому лише 10 відсотків енергії, яку самка ссавця витратила під час вагітності, йшла на своє потомство.

Дослідження дає підказки про те, чому деякі види мають вищі непрямі витрати, ніж інші. Змії, які відкладають яйця, споживають набагато менше непрямої енергії, ніж змії, які народжують живих дитинчат.

Живородні змії повинні підтримувати ембріони, які ростуть всередині свого тіла, тоді як яйцекладні матері можуть швидше вивести потомство зі свого тіла.

Є й інші причини, чому ссавці витрачають такі високі непрямі витрати за вагітність. Наприклад, багато видів будують плаценту для передачі поживних речовин своїм ембріонам.

Доктор Маршалл підозрює, що люди платять особливо високу ціну, оскільки жінки залишаються вагітними довше, ніж більшість інших ссавців.

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