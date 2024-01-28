Загадкова вагітність трапляється дуже рідко! Що це таке та які симптоми можуть вказувати

Коли жінка не усвідомлює, що вона вагітна — це явище має назву загадкова вагітність. Її також називають прихованою чи заперечувальною. Вагітні жінки навіть не здогадуються про свій стан, адже симптоми відсутні. Читай більше про загадкову вагітність.

Загадкова вагітність — що це за явище та коли може бути

Детальніше про загадкову вагітність розповіли WebMD. Трапляються випадки, коли жінка не помічає власної вагітності до моменту пологів. Таке буває через відсутність симптомів, або ж їхню невиразність, малу обізнаність.

Загадкова вагітність — доволі рідке явище, вона буває приблизно в 1 з 400-500 жінок до п’ятого місяця, моменту, коли жінка дізнається про свій стан. До самих пологів нічого не помічають близько 1 з 2500 жінок. Це втричі частіше, ніж ймовірність народження трійнят.

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Найчастіше загадкова вагітність трапляється в тих, хто приймає/використовує протизаплідні засоби, та вважає, що завагітніти не може. Деякі протизаплідні мають властивість пропуску менструації, тому помітити вагітність стає складніше.

Крім цього, не помітити вагітність можна і через нерегулярний менструальний цикл. Відсутність критичних днів може траплятися через стрес, ліки чи синдром полікістозних яєчників, однак не варто нехтувати тестами навіть із нерегулярним циклом.

На ранніх термінах можуть трапитися кровотечі, приблизно за два тижні після зачаття, які можна сприйняти за критичні дні. На більш пізніх термінах вони також реальні, ці кровотечі помилково вважають легкими менструаціями.

Тести на вагітність можуть помилятися. Тому за підозри на приховану вагітність варто відвідати лікаря та зробити УЗД. Не помітити вагітність можна і через відсутність симптомів — немає токсикозу, нудоти, дискомфорту в грудях, набору ваги та видимого живота.

Загадкова вагітність може наставати в жінок, які мають чи лікують безпліддя, думають, що почалася менопауза, або вважають себе “застарими” для зачаття. Перші рухи дитини можна відчути впродовж 18-20 тижня, проте якщо плацента в передній частині матки, їх можна не помітити.

Тому не ігноруй жоден із симптомів, і звертайся до лікаря. Адже вчасно помічена вагітність та правильне ведення — запорука здоров’я матері та дитини.

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