Кажется, с урожаем что-то не то! Почему скручиваются листья у помидоров и что делать в таком случае

Нередко даже опытные садоводы могут заметить, что у помидоров скручиваются листья. Но почему именно так происходит — объяснить не могут. Мы предлагаем тебе рассмотреть возможные причины, почему крутятся листья у помидоров и что делать в таком случае.

Скручиваются листья у помидоров: что делать

Недостаточное количество воды

Одной из основных причин скручивания листьев у помидоров может быть недостаточное количество воды или же наоборот ее чрезмерное количество.

Так, когда помидоры получают недостаточное количество влаги, они пытаются минимизировать испарение жидкости. В результате чего и скручиваются листья растения, уменьшая таким образом площадь испарений. Исправить это можно, установив правильный режим полива. Томаты нуждаются в нечастом, но обильном поливе.

Достаточно один раз в неделю поливать урожай, но при сильной жаре можно делать это чаще — два раза в неделю.

Избыточное количество воды

В случае, когда помидоры получили чрезмерное количество воды — листья также могут скручиваться наружу и вверх. В таком случае томатам может помочь накрытие, которое делают из клеенки.

Оно не будет пропускать дожди и лишнюю воду. Также нужно сделать землю рыхлой и водопроницаемой, чтобы корни растений могли нормально дышать и расти.

Чрезмерное количество удобрений

Если помидоры подкормить слишком большим количеством удобрений — верхние листочки могут скручиваться в кольцо. Чтобы этого избежать, достаточно перестать подкармливать томаты и восстановить баланс питательных веществ.

Вредители

Определенные виды насекомых-вредителей также могут быть причиной скрученных листьев у томатов. В частности, это красный паутинный клещ, белокрылка или тля. Они поселяются на обратной стороне листа и постепенно высасывают из него питательные соки.

Но стоит заметить, что в этом случае у растения не только скручиваются листья. В то же время, появляются и другие признаки поражения: листья становятся желтыми, увядают, на них могут появиться пятна.

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