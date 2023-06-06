Здається, з врожаєм щось не те! Чому скручується листя у помідорів та що робити у такому випадку

Нерідко навіть досвідчені садівники можуть помітити, що у помідорів скручується листя. Але чому саме так відбувається — пояснити не можуть. У цьому тексті ми пропонуємо тобі розглянути можливі причини, чому закручується листя у помідорів та що робити у такому випадку.

Скручується листя у помідорів: що робити

Недостатня кількість води

Однією з основних причин скручування листя у помідорів може бути недостатня кількість води або ж навпаки — її надмірна кількість.

Так, коли помідори отримують недостатню кількість вологи, вони намагаються мінімізувати випаровування рідини. В результаті чого й скручується листя рослини, зменшуючи таким чином площу випаровування. Виправити це можна, встановивши правильний режим поливу. Томати потребують нечастого, але рясного поливу.

Достатньо одного разу на тиждень поливати врожай, але за сильної спеки можна робити це частіше — два рази на тиждень.

Надлишкова кількість води

У випадку, коли помідори отримали надмірну кількість води — листки також можуть скручуватися назовні та вгору. У такому випадку томатам може допомогти накриття, що робиться з клейонки й не буде пропускати дощі та зайву воду. Також потрібно зробити землю пухкою та водопроникною, щоб коріння рослин могло нормально дихати та рости.

Надмірна кількість добрив

Якщо помідори підживити занадто великою кількістю добрив — верхні листочки можуть скручуватися в кільце. Щоб цього уникнути, достатньо перестати підживлювати томати й відновити баланс живильних речовин.

Шкідники

Певні види комах-шкідників також можуть бути причиною скрученого листя у томатів. Зокрема, це червоний павутинний кліщ, білокрилка чи попелиця. Вони оселяються на зворотній стороні листа і поступово висмоктують із нього живильні соки.

Та варто зауважити, що у цьому випадку у рослини не лише скручується листя. Водночас з’являються й інші ознаки ураження: листя стає жовтим, в’яне, на ньому можуть з’явитися плями.

Раніше ми розповідали чим підживити розсаду помідорів.

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