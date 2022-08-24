Он выбрал сторону: рецензия на фильм Снайпер. Белый ворон

Сегодня, в День Независимости Украины, в украинский прокат выходит фильм Марьяна Бушана Снайпер. Белый ворон.

Кинокритик Кирилл Пищиков посмотрел этот военный фильм и считает, что, кроме необходимого в нынешние времена здорового патриотического пафоса, Белый ворон может предложить зрителю гораздо больше. Что именно? Читайте в рецензии.

2014 год. Пацифист, экопоселенец и преподаватель физики Николай (Павел Алдошин) живет со своей женой Настей (Марина Кошкина) на Донбассе возле Горловки в Норе — землянке, выкопанной своими руками.

Когда вскоре в Украину приходит война, Николай не хочет мириться с беззаконием и, несмотря ни на что, желает прогнать оккупантов с родной земли.

Он решает защищать мир единственно возможным способом — стать на защиту родной страны. Так пацифисту по злой иронии судьбы приходится стать смертоносным снайпером.

В основе ленты реальная история Николая Воронина, в прошлом эко-поселенца, который в 2014 году пошел на российско-украинскую войну добровольцем и защищал донецкий аэропорт. Собственно, Воронин в Белом вороне выступает не только как прототип главного героя, но и как сценарист, вместе с режиссером Марьяном Бушаном.







Это один из главных козырей ленты — благодаря союзу военного и кинематографиста Белый ворон выглядит чрезвычайно достоверно и убедительно. Фильм Бушана поражает своим подходом к деталям, ведь каждая из изображенных военных операций не выглядит фальшиво (хотя бы для обычного зрителя).

Несмотря на это, Белый ворон удивляет не только компетентным подходом к показанному на экране военному делу, но и по-настоящему мастерски их показывает.

И здесь уже следует отметить работу Марьяна Бушана и оператора Константина Пономарева. Бушан одинаково хорошо справляется как с драматическими элементами ленты, так и с экшеном, которого в фильме предостаточно.

Снайперские операции в фильме поставлены с искусным саспенсом, заставляющим сидеть на краю сиденья или наоборот вжиматься в него.

Особенно грандиозно выглядит финальная операция на химическом заводе, где главному герою приходится вступить в смертельную стычку с заклятым врагом. Пономарев как оператор уверенно чувствует себя как в боевых эпизодах, где камера энергично двигается, так и в драматических сценах, когда без лишних слов нужно показать эмоцию на лице актеров.

Кстати, с актерским составом у ленты все в порядке.

Павел Алдошин даже внешне напоминает реального Воронина, однако главное его достижение в том, что он прекрасно изображает трансформацию пацифиста, никогда не державшего оружия, в матерого военного, без лишнего сомнения готового уничтожать врага. У Марины Кошкиной тоже хоть и не столь большая, но убедительная роль.

Кроме того хочется отметить Андрея Мостренко, сыгравшего в Белом вороне наставника главного героя. Ну и в целом актерский состав довольно мощный, и даже все актеры, кому достались роли оккупантов, выкладываются на полную.

Кстати, несмотря на то, оккупанты показаны очевидно в негативном ключе, фильм не демонизирует их до уровня извергов. Есть даже отличный эпизод, в котором Николай узнает в одном из врагов своего бывшего ученика.

“Он выбрал сторону”, — говорит главный герой, холодно подчеркивая свой выбор. Украинские военные также показаны очень грамотно, и фильм не изображает из них супергероев на уровне дешевой агитки.

Нет, в Белом вороне — это обычные люди, защищающие родную страну. Им приходится проходить тяжелые тренировки, терять боевых товарищей, и — да! — они тоже иногда ошибаются.







Однако есть все же в ленте Марьяна Бушана один серьезный недостаток — это трагическая завязка, которая становится для фильма палкой о ​​двух концах.

С одной стороны, завязка вполне понятна для игрового кино, ведь дает Николаю очень мощную мотивацию. С другой, может показаться, что для того, чтобы стать на защиту страны, нужна трагедия, а по зову совести человек не может пойти на войну. К тому же завязка все же опирается на расхожий киноштамп “враги сожгли родной дом”, причем здесь он играет в лоб.

Можно ли было рассказать эту историю без него? Наверное, хоть лента и потеряла бы немного в драматизме. Однако, учитывая украинские реалии последних лет, этот минус не столь значителен, ведь многие пережили трагедии и потери за последние восемь с лишним лет.

Кроме этого, у ленты почти нет явных недостатков, разве что за исключением последней трети, где темп Белого ворона значительно ускоряется и сюжет начинает нестись в финал со спешкой. Причем в первых двух третях фильма вообще нет проблем с ритмом рассказа.

Подытоживая, можно сказать, что Снайпер. Белый ворон — это очень достойное и довольно правдоподобное игровое кино, без лишнего пафоса изображающее российско-украинскую войну.

Здесь есть неплохая драма, хороший актерский состав и по-настоящему крутой экшен. А от финальных кадров, скорее всего, зрителя проберет дрожь.

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