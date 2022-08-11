Экспресс-поездка в страну экспозиции: рецензия на фильм Скоростной поезд

На прошлой неделе в украинский прокат вышла лента Дэвида Литча Скоростной поезд с Брэдом Питтом в главной роли. Кинокритик Кирилл Пищиков уже ее посмотрел и считает, что иногда поездка на украинском плацкарте может быть значительно интереснее нового блокбастера о наемных убийцах.

Cюжет фильма Скоростной поезд

Скоростной поезд отправляется из Токио в Киото. У наемного убийцы по кличке Солнышко (Брэд Питт) простая задача — сесть в поезд, найти в одном из вагонов металлический кейс с кучей наличных и сойти на ближайшей после этого станции. Однако весь план идет коту под хвост, ведь в этом рейсе он далеко не единственный наемник, охотящийся за кейсом.

Режиссер Дэвид Литч сделал достаточно сногсшибательную карьеру. После первой части Джона Уика, которую он снимал вместе с Чадом Стахелски, Литч успел снять вторую часть Дедпула, Атомную блондинку и спин-офф Форсажа. Эти ленты хоть и не были идеальными, но дали понять, что Дэвид разбирается в том, как снимать зрелищные экшен-боевики. Собственно, оно и не удивительно, ведь свою карьеру в Голливуде он начинал как каскадер.

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И если с боевыми сценами в его фильмах все складывалось, то с сюжетом иногда бывали проблемы. И Скоростной поезд не стал исключением в фильмографии режиссера.

В чем проблема киноленты?

Ключевая проблема нового фильма кроется на самом деле еще в его концепте — как сделать интересным экшен-фильм хронометражем в два часа, действие которого в основном происходит в одной локации, в поезде.

Литч вместе со сценаристом Заком Олькевичем пошли интересным путем и решали проблему с помощью обильной дозы экспозиции, флешбеков и детективной интриги. Однако на выходе у них вышел яростный винегрет, в котором словно перепутали некоторые ингредиенты.

Поезд — вообще идеальный сеттинг для детектива, однако авторы фильма очень странно его реализуют.

Во-первых, интрига в ленте никак не отмечена. Сценарий для фильма написан таким образом, чтобы удивлять зрителя какой-то новой деталью в истории, о которой он до этого и не подозревал. То есть, какой-то сюжетный элемент может возникнуть на ровном месте, просто посреди фильма, и радикально изменить суть показанного. Так на экране из неоткуда появляются целые персонажи.

Представьте, что детектив — это шахматная партия, в которой игроки поочередно делают шаги. Вы видите фигуры на доске и если разбираетесь в игре, то можете видеть разные варианты окончания партии.

В хорошем детективе вам покажут все фигуры на доске сразу, а уже после этого будут удивлять неожиданными ходами. Но в “скоростном поле” авторы мухлюют и достают новые фигуры из-под стола. И именно такой метод рушит интригу фильма.

Во-вторых, фильм использует слишком много экспозиции. Раз в пять минут герои ленты говорят какие-то сюжетные детали о себе, других или просто вспоминают истории из прошлого. Все это не только портит интригу ленты, но и ломает ее ритм. Только появляется сетап для бодрой экшен-сцены, как тебя возвращают к какой-то очередной предыстории, которая оказывается важной для истории.

Вместо того чтобы показывать плохишей через их действия и характер, Дэвид Литч заставляет своих персонажей об этом рассказывать.

Есть такое правило в кино: показывай, а не рассказывай. Конечно, оно не строгое, однако Литч слишком редко им пользуется. При этом диалоги Скоростного поезда написаны явно под впечатлением от диалогов Квентина Тарантино. Хотя последний никогда не пишет свои диалоги как экспозицию — его герои болтают о чем угодно, кроме своих предысторий. Тарантино именно таким образом проявляет своих персонажей, через их мнения и отношение к предмету разговора.

Экшен в фильме Скоростной поезд

Однако Скоростной поезд — это все же не детектив, а экшен-фильм. И вот с ним в картине все хорошо. Хотя поезд действительно серьезно ограничивает возможности для того, чтобы поставить классные драки, Литч извлекает из этого сеттинга все до последней капли и делает это с юмором.

В этом фильме также есть несколько классных и небанальных шуток. Особенно забавными являются камео некоторых кинозвезд.

Как аттракцион, Скоростной поезд — довольно приличное зрелище, пусть и немного затянутое. Фильм спокойно мог бы уложиться в 1:45, если бы из него вырезали чуть больше экспозиции. Однако он длится два часа, и уже ближе к финалу ощущается усталость даже от экшен-сцен.

Однако если вы соскучились по зрелищному блокбастеру не о супергероях, с хорошими драками и неплохими шутками, Скоростной поезд точно стоит внимания.

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