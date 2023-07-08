Starlight Media возобновила работу сайтов после того, как европейский дата-центр заблокировал серверы медиагруппы из-за жалобы россиян

Starlight Media возобновила работу сайтов после того, как европейский дата-центр заблокировал серверы украинской медиагруппы из-за жалобы россиян.

Российские спецслужбы умело используют демократическое регулирование стран Евросоюза и объединяют псевдолегальные, безосновательные жалобы с ориентацией на европейскую бюрократию, которая в пятницу вечером откладывает проверки до понедельника.

Таким образом, впервые за 500 дней россияне таки достигли временной частичной блокировки европейского дата-центра ресурсов Starlight Media. Однако IT-команде группы удалось в течение ночи восстановить доступ ко всем ресурсам компании без потерь данных.

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Медиагруппа уже обратилась к украинским регуляторам с просьбой об усилении мер информационной безопасности в партнерстве с европейскими коллегами и пересмотре текущих практик, делающих такие атаки возможными в странах ЕС.

Мы благодарим Национальный Совет по телевидению и радиовещанию и Министерство культуры и информационной политики за быстрое реагирование и поддержку украинских медиа, что не ограничивается рабочими днями и часами.

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