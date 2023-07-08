Starlight Media відновила роботу сайтів після того, як європейський дата-центр заблокував сервери медіагрупи через скаргу росіян

Starlight Media відновила роботу сайтів після того, як європейський дата-центр заблокував сервери української медіагрупи через скаргу росіян.

Російські спецслужби вміло використовують демократичну регуляцію країн Євросоюзу і поєднують псевдолегальні, безпідставні скарги з орієнтацією на європейську бюрократію, яка в пʼятницю ввечері відкладає перевірки до понеділка.

Таким чином вперше за 500 днів росіяни таки досягли тимчасового часткового блокування європейського дата-центру ресурсів Starlight Media. Проте IT-команді групи вдалось протягом ночі відновити доступ до всіх ресурсів компанії без втрат даних.

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Медіагрупа вже звернулась до українських регуляторів з проханням про посилення заходів інформаційної безпеки в партнерстві з європейськими колегами і перегляд поточних практик, що роблять такі атаки можливими в країнах ЄС.

Ми дякуємо Національній Раді з питань телебачення та радіомовлення і Міністерству культури та інформаційної політики за швидке реагування і підтримку українських медіа, що не обмежується робочими днями та годинами.

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