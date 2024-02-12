12 февраля — какой сегодня праздник. Международные и религиозные праздники и традиции этого дня

12 февраля в 2024 году — это понедельник, который начинает очередную новую зимнюю неделю. И если вы также, как и персонаж мультика Гарфилд не любите понедельник, то предлагаем сделать его немного интереснее и узнать о том, какой праздник 12 февраля отмечают и какой сегодня церковный праздник в Украине.

12 февраля — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

День Дарвина

12 февраля ежегодно отмечают День Дарвина или же этот праздник имеет второе название — Международный день науки и гуманизма. Почему именно эта дата? Все потому, что 12 февраля 1809 года родился ученый Чарльз Дарвин.

Цель этого праздника — поощрение людей в научных стремлениях и призыв к рациональному мышлению. Этот праздник чтит не только вклад Дарвина в науку, но и поддерживает распространение научных знаний и по сей день.

Сейчас также смотрят

Международный День детей-солдат

Международный День детей-солдат также известен как День Красной Руки. Этот день отмечают ежегодно 12 февраля. Международный День детей-солдат создан с целью привлечения внимания к проблеме использования детей в войнах и военных конфликтах.

День сексуального и репродуктивного здоровья

12 февраля ежегодно в мире отмечают День сексуального и репродуктивного здоровья. Его цель — повысить уровень образования и осознания значимости сексуального и репродуктивного здоровья.

Этот день также создан, чтобы поощрять к обсуждению на темы, связанные с сексуальным и репродуктивным здоровьем, которые часто игнорируются в обществе или считаются неприемлемыми.

Международный день борьбы с эпилепсией

Каждый год во второй понедельник февраля происходит празднование Международного дня борьбы с эпилепсией по всему миру.

В 2024 году этот день приходится на 12 февраля. В целом этот праздник основан не так давно — в 2015 году. Этот день имеет ключевое значение для привлечения внимания к проблемам и вызовам, с которыми сталкиваются люди, живущие с эпилепсией, а также для распространения информации о методах лечения и поддержки людей с этой болезнью.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

12 февраля по новому церковному календарю отмечают день памяти митрополита Алексия Киевского и всея Руси, а также святителя Мелетия, который пользуется особым почетом среди жителей Харькова.

Алексий — митрополит Киевский и всея Руси, жил в XIII-XIV веках и славился как чудотворец. В частности, по легенде, он исцелил жену татарского хана, что принесло ему большое уважение и дары. Также Алексей был известен своей благотворительной деятельностью: мужчина основал многочисленные храмы и монастыри и оставил после себя рукописное Евангелие.

День чествования святого Мелетия отмечается в честь Мелетия Антиохийского — армянского церковного святителя IV века. Он занимал должность епископа Севастии, а впоследствии стал архиепископом Антиохии. Уже там он активно защищал православную веру от арианского учения. Мелетий также возглавлял Синод восточных епископов в Константинополе в 381 году, где он скоропостижно скончался.

Приметы 12 февраля 2024 года

если 12 февраля за окном туман или снегопад — ожидай дождливое лето;

красная луна за окном — к сырому году;

если в этот день деревья покрыты инеем — готовься к наступлению тепла;

чем холоднее сегодня день — тем теплее март.

Что сегодня нельзя делать

12 февраля лучше воздержаться от путешествий на дальние расстояния, а также от новых дел. Перенеси это на другой день. Кроме того, в этот день не стоит ревновать, злиться, сквернословить и ссориться. Воздержись и от стирки и вязания.

Памятные события 12 февраля в истории

В 1541 году основали город Сантьяго — ныне это столица Чили.

В 1832 году Эквадор аннексировал Галапагосские острова.

В 1852 году Николай Гоголь сжег рукопись второго тома Мертвых душ.

В 1914 году состоялся первый полет самолета Илья Муромец, сконструированного киевлянином Игорем Сикорским.

В 1946 году Уинстон Черчилль впервые произнес фразу No Comments.

В 1960 году в Киеве был запущен первый украинский ядерный реактор.

В 1991 году Верховный Совет Украинской ССР восстановил Крымскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в пределах территории Крымской области в составе УССР.

В 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Латвией.

Именины сегодня

12 февраля именины празднуют Алексей, Антоний, Евгений, Мария, Мелетий.

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники отмечают в феврале 2024 года по новому календарю.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.