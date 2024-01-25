Сретение Господне, мученицы Агафьи и Пепельная среда. Календарь церковных праздников на февраль 2024

Февраль в 2024 году для верующих не будет очень богатым на праздники. По новоюлианскому календарю, который был принят ПЦУ 1 сентября 2023 года — главным праздником в последний зимний месяц будет Сретение Господне. А чтобы узнать подробнее и о других важных днях в феврале — смотри наш календарь церковных праздников.

Календарь церковных праздников на февраль 2024: церковный календарь

Согласно новоюлианскому календарю, большинство церковных праздников изменили даты на 13 дней. И теперь календарь церковных праздников на февраль 2024 имеет такой вид:

2 февраля 2024 года — Сретение Господне;

5 февраля — мученицы Агафьи;

9 февраля — отдание Сретения Господня;

12 февраля — святого Мелетия, архиепископа Антиохийского;

14 февраля 2024 года — Пепельная среда (начало Великого католического поста);

19 февраля — апостола Архипа.

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А рассказ об истории и традициях этих церковных праздников в феврале — читай дальше.

Церковные праздники в феврале

2 февраля 2024 года — Сретение Господне

Сретение Господне — это один из двенадцати великих христианских праздников, отмечаемых на 40-й день после Рождества Христова. Этот праздник посвящен событию, описанному в Евангелии от Луки — встрече младенца Иисуса Христа с праведным Симеоном в Иерусалимском храме.

Согласно преданию, Дева Мария и Иосиф отнесли Иисуса Христа в Храм в знак благодарности Господу. Симеоном жил почти 300 лет. Но как только он взял младенца на руки — сразу умер. Таким образом он признал Иисуса Христа Освободителем, о котором говорилось в пророчестве.

5 февраля — мученицы Агафьи

Святая мученица Агафья известна своей верой и мужеством в период гонения на христиан в Римской империи. Она претерпела многочисленные мучения за веру во Христа, но не отреклась от своих убеждений. Ее жизнь и страдания служат примером твердости веры и преданности Богу.

9 февраля — отдание Сретения Господня

Отдание Сретения Господня символизирует окончание периода, посвященного этому событию, и возвращение к обычному церковному порядку.

12 февраля — святого Мелетия, архиепископа Антиохийского

Святой Мелетий был архиепископом Антиохии и известен своим богословием и стремлением укрепить единство церкви. Святой при жизни трижды находился в ссылке за верность Христовой Церкви. Он почитается за свою проповедническую деятельность и усилия в борьбе за православную веру.

14 февраля 2024 года — Пепельная среда (начало Великого католического поста)

Пепельная среда является первым днем Великого поста в католической вере, который наступает за 46 дней до Пасхи. В этот день верующие посещают церковные службы, во время которых священник по обряду выводит большим пальцем знак креста из пепла сначала на своем лбу и, а затем на лбах прихожан.

19 февраля — апостола Архипа

Апостол Архип был одним из 70 учеников Иисуса Христа и упоминается в Новом завете. Он был епископом города Колоссы во Фригии. В этот день верующие чтят его преданность и служение церкви.

Главное фото: редактор сайта Вікна-новини Диана Просяник

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники и когда будут отмечать по новому церковному календарю в 2024 году.

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