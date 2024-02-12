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12 лютого — яке сьогодні свято. Міжнародні та релігійні свята й традиції цього дня

Діана Просяник, редакторка сайту 12 Лютого 2024, 10:21
12 лютого яке свято
Фото: Unsplash

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