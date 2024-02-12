12 лютого — яке сьогодні свято. Міжнародні та релігійні свята й традиції цього дня

12 лютого у 2024 році — це понеділок, що розпочинає собою черговий новий зимовий тиждень. І якщо ви так само як і персонаж мультика Гарфілд не любите понеділок, то пропонуємо зробити його трішки цікавішим та дізнатися про те, яке свято 12 лютого відзначають та яке сьогодні церковне свято в Україні.

12 лютого — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

День Дарвіна

12 лютого щорічно відзначають День Дарвіна або ж це свято має другу назву — Міжнародний день науки та гуманізму. Чому саме ця дата? Усе через те, що 12 лютого 1809 року народився вчений Чарльз Дарвін.

Мета цього свята — заохочення людей до науки та раціонального мислення. Це свято вшановує не лише внесок Дарвіна у науку, але й підтримує розповсюдження наукових знань й донині.

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Міжнародний День дітей-солдатів

Міжнародний День дітей-солдатів також відомий як День Червоної Руки. Цей день відзначають щороку 12 лютого. Міжнародний День дітей-солдатів створений з метою привернення уваги до проблеми використання дітей у війнах та військових конфліктах.

День сексуального і репродуктивного здоров’я

12 лютого кожного року у світі відзначають День сексуального і репродуктивного здоров’я. Він має на меті підвищити рівень освіти та усвідомлення щодо значущості сексуального і репродуктивного здоров’я.

Цей день також створений, щоб заохочувати до обговорення на теми, пов’язані з сексуальним і репродуктивним здоров’ям, які часто ігноруються у суспільстві або вважаються неприйнятними.

Міжнародний день боротьби з епілепсією

Щороку в другий понеділок лютого відбувається відзначення Міжнародного дня боротьби з епілепсією по всьому світу.

У 2024 році цей день припадає на 12 лютого. Загалом це свято засноване не так давно — у 2015 році. Цей день має ключове значення для привернення уваги до проблем та викликів, з якими стикаються люди, що живуть з епілепсією, а також для поширення інформації про методи лікування та підтримки людей з цією хворобою.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

12 лютого за новим церковним календарем відзначають день пам’яті митрополита Олексія Київського і всієї Русі, а також святителя Мелетія, який користується особливою шаною серед мешканців Харкова.

Олексій — митрополит Київський і всієї Русі, жив у XIII-XIV століттях і славився як чудотворець. Зокрема, за легендою, він зцілив дружину татарського хана, що принесло йому велику повагу і дари. Також Олексій був відомий своєю благодійною діяльністю: чоловік заснував численні храми та монастирі та залишив після себе рукописне Євангеліє.

День вшанування святого Мелетія відзначається на честь Мелетія Антіохійського — вірменського церковного святителя IV століття. Він обіймав посаду єпископа Севастії, а згодом став архієпископом Антіохії. Вже там він активно захищав православну віру від аріанського вчення. Мелетій також очолював Синод східних єпископів у Константинополі у 381 році, де він раптово помер.

Прикмети 12 лютого 2024

якщо 12 лютого за вікном туман чи снігопад — очікуй на дощове літо;

червоний місяць за вікном — до сирого року;

якщо у цей день дерева вкриті інеєм — готуйся до настання тепла;

чим холодніший сьогодні день — тим тепліше березень.

Що сьогодні не можна робити

12 лютого краще утриматися від подорожей на далекі відстані, а також від нових справ. Перенеси це на інший день. Окрім того, цього дня не варто ревнувати, злитися, лихословити та сваритися. Утримайся й від прання та в’язання.

Пам’ятні події 12 лютого в історії

У 1541 році заснували місто Сантьяго — нині це столиця Чилі.

У 1832 році Еквадор анексував Галапагоські острови.

У 1852 році Микола Гоголь спалив рукопис другого тому Мертвих душ.

У 1914 році відбувся перший політ літака Ілля Муромець, сконструйованого киянином Ігорем Сікорським.

У 1946 році Вінстон Черчилль вперше промовив фразу No Comments.

У 1960 році в Києві був запущений перший український ядерний реактор.

У 1991 році Верховна Рада Української РСР відновила Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку в межах території Кримської області у складі УРСР.

У 1992 році Україна встановила дипломатичні відносини з Латвією.

Іменини сьогодні

12 лютого іменини святкують Олексій, Антоній, Євген, Марія, Мелетій.

Раніше ми розповідали, які церковні свята відзначають у лютому 2024 за новим календарем.

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