18 января — какой сегодня праздник. Международные и религиозные праздники и традиции этого дня

Ты проснулся(-лась) с настроением что-то отметить, но думаешь: 18 января — какой сегодня праздник? На самом деле сегодня достаточно праздников, которые можно отметить. Подробнее обо всех международных и церковных праздниках 18 января, а также о том, что важного произошло в этот день в истории и кто празднует именины — рассказываем далее в материале.

18 января — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

День Винни Пуха

18 января празднуют День Винни Пуха. Этот праздник был основан в честь Алана Александра Милна, автора любимых многими детьми и взрослыми книг о Винни Пухе и его друзьях, который родился в этот день в 1882 году в Хампстеде, Лондоне.

День тезауруса

18 января отмечается День тезауруса. В этот день чествуют словарь, призванный описать словарный запас языка во всей его полноте и разнообразии. Название “тезаурус” имеет латинские корни, что переводится как “сокровище” или “сокровищница”.

Эта дата выбрана в честь дня рождения Питера Марка Роже, который родился 18 декабря 1779 года и посвятил свою жизнь созданию уникального словаря для философов.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

По новому церковному календарю, на который ПЦУ и УГКЦ перешли с 1 сентября 2023 года, 18 января отмечают день, посвященный памяти архиепископов Александрийских — святителей Афанасия и Кирилла.

Афанасий, воспитанный в христианской семье в Александрии. Он унаследовал должность патриарха Александра и активно боролся против арианства. Как следствие, это привело к многочисленным обвинениям в убийстве и других преступлениях. Также святого несколько раз изгоняли из Александрии.

Кирилл, также известен как несокрушимый защитник веры и справедливости. После избрания на должность патриарха, он немедленно изгнал из Александрии еретиков, освятил древнее капище и основал храм на его месте. Он также сыграл ключевую роль, созвав Вселенский собор, где учение Нестория было объявлено еретическим.

Приметы 18 января 2024 года

если утром этого дня падает снег — готовься к хорошему урожаю гречки и хлеба;

яркие звезды в небе — к успешному размножению ягнят;

если же звезд на небе не видно, а само небо тусклое — готовься к дождливому лету;

днем выглянуло солнце из-за туч — это к ранней весне.

Что сегодня нельзя делать

18 января следует воздержаться от шумных празднований, громких застолий и развлечений. Важно ограничить употребление алкоголя и избегать переедания, Также, чтобы год был лишен печали, в этот день стоит избегать слез.

Памятные события 18 января в истории

В 1535 году испанский завоеватель Франсиско Писарро основал город Лима в Перу.

В 1654 году произошло объединение территорий Украины и России, принятое Переяславской Радой.

В 1778 году Джеймс Кук стал первым европейцем, открывшим Гавайские острова, назвав их Сандвичевыми островами.

В 1871 году объявили об образовании Германской империи в Версальском дворце после поражения Франции во франко-прусской войне.

В 1886 году стартовало производство первых автомобилей.

В 1918 году студенческое собрание в Киеве решило создать студенческий курень имени Сечевых стрельцов.

В 1919 году украинское большевистское правительство приняло решение о разделении церкви и государства.

В 1919 году в Лондоне основана автомобилестроительная компания Бентли Моторс.

В 1944 году на Волыни развернулись боевые действия между Украинской повстанческой армией и войсками НКВД.

В 1964 году The Beatles впервые вошли в американский хит-парад с песней I Want to Hold Your Hand.

В 2017 году ученые из Гарварда создали мягкого робота, начав новые методы лечения сердечной недостаточности.

В 2018 году исследователи из Gladstone Institutes разработали методику преобразования клеток кожи в стволовые клетки с помощью технологии CRISPR.

Именины сегодня

18 января именины у: Афанасия, Сергея, Николая, Владимира, Вольдемара, Александра, Михаила, Кирилла, Дмитрия, Максима, Евгения, Иллариона, Емельяна, Оксаны, Ксении, Марии.

