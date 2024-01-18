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18 січня — яке сьогодні свято. Міжнародні та релігійні свята й традиції цього дня

Діана Просяник, редакторка сайту 18 Січня 2024, 07:00
18 січня яке свято
Фото: Unsplash, Pexels

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