18 січня — яке сьогодні свято. Міжнародні та релігійні свята й традиції цього дня

Ти прокинувся(-лася) із настроєм щось відзначити, але замислюєшся: 18 січня — яке сьогодні свято? Насправді сьогодні достатньо свят, які можна відзначити. Детальніше про усі міжнародні та церковні свята 18 січня, а також про те, що важливе відбулося у цей день в історії та хто святкує іменини — розповідаємо далі у матеріалі.

18 січня — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

День Вінні Пуха

18 січня святкують День Вінні Пуха. Це свято було започатковано на честь Алана Александра Мілна, автора улюблених багатьма дітьми та дорослими книжок про Вінні Пуха та його друзів, який народився цього дня у 1882 році в Хампстеді, Лондоні.

День тезауруса

18 січня відзначається День тезауруса. У цей день вшановують словник, покликаний описати словниковий запас мови у всій його повноті та різноманітності. Назва “тезаурус” має латинське коріння, що перекладається як “скарб” або “скарбниця”.

Ця дата обрана на честь дня народження Пітера Марка Роже, який народився 18 грудня 1779 року та присвятив своє життя створенню унікального словника для філософів.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

За новим церковним календарем, на який ПЦУ та УГКЦ перейшли з 1 вересня 2023 року, 18 січня відзначають день, присвячений пам’яті архієпископів Олександрійських — святителів Афанасія і Кирила.

Афанасій, вихований у християнській сім’ї в Олександрії. Він успадкував посаду патріарха Олександра й активно боровся проти аріанства. Як наслідок, це призвело до численних обвинувачень у вбивстві та інших злочинах. Також святого кілька разів виганяли з Олександрії.

Кирило також відомий як незламний захисник віри та справедливості. Після обрання на посаду патріарха, він негайно вигнав з Олександрії єретиків, освятив давнє капище та заснував храм на його місці. Він також зіграв ключову роль, скликавши Вселенський собор, де вчення Несторія було оголошено єретичним.

Прикмети 18 січня 2024

якщо вранці цього дня падає сніг — готуйся до гарного урожаю гречки та хліба;

яскраві зірки у небі — до успішного розмноження ягнят;

якщо ж зірок на небі не видно, а саме небо тьмяне — готуйся до дощового літа;

вдень виглянуло сонце з-за хмар — це до ранньої весни.

Що сьогодні не можна робити

18 січня слід утриматися від шумних святкувань, гучних застіль і розваг. Важливо обмежити вживання алкоголю та уникати переїдання, Також, аби рік був позбавлений печалі, варто у цей день уникати сліз.

Пам’ятні події 18 січня в історії

У 1535 році іспанський завойовник Франсіско Пісарро заснував місто Ліма в Перу.

У 1654 році відбулося об’єднання територій України та Росії, прийняте Переяславською Радою.

У 1778 році Джеймс Кук став першим європейцем, що відкрив Гавайські острови, назвавши їх Сандвічевими островами.

У 1871 році оголосили про утворення Німецької імперії у Версальському палаці після поразки Франції у франко-пруській війні.

У 1886 році стартувало виробництво перших автомобілів.

У 1918 році студентське зібрання в Києві вирішило створити студентський курінь імені Січових стрільців.

У 1919 році український більшовицький уряд прийняв рішення про розділення церкви та держави.

У 1919 році у Лондоні засновано автомобілебудівну компанію Бентлі Моторс.

У 1944 році на Волині розгорнулися бойові дії між Українською повстанською армією та військами НКВС.

У 1964 році The Beatles вперше увійшли в американський хіт-парад з піснею I Want to Hold Your Hand.

У 2017 році науковці з Гарварду створили м’якого робота, започаткувавши нові методи лікування серцевої недостатності.

У 2018 році дослідники з Gladstone Institutes розробили методику перетворення клітин шкіри в стовбурові клітини за допомогою технології CRISPR.

Іменини сьогодні

18 січня іменини у: Афанасія, Сергія, Миколи, Володимира, Вольдемара, Олександра, Михайла, Кирила, Дмитра, Максима, Євгена, Іларіона, Омеляна, Оксани, Ксенії, Марії.

