Великий піст 2024: дата початку та закінчення за новим календарем

Українці є релігійними людьми, тож багато хто дотримується всіх традицій перед святами та під час них.

Чимало з них стали для нас звичними, однак з переходом Православної церкви України на новий календар з 1 вересня 2023 року, чимало дат змінилося, тож тепер варто звірятися з новими датами свят, постів та інших важливих подій.

Коли буде Великий піст у 2024 році та як до нього треба підготуватися — розповідаємо далі у матеріалі.

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Великий піст 2024: дата

Великий піст — це найбільший піст, якого дотримуються віряни. Його дати залежать від дати Великодня, адже Великий піст починається за сім тижнів до Воскресіння Господнього.

За новим стилем календаря, у 2024 році Великий піст почнеться 18 березня і закінчиться 4 травня.

Ця дата є спільною для вірян, що живуть за юліанським та новоюліанським календарем, адже Великдень не належить до неперехідних постійних свят.

Читати на тему Церковний календар 2024 рік: нові дати святкування для вірян Ділимось церковним календарем на 2024 рік.

Як підготуватися до Великого посту 2024

За віруванням, Великий піст готує людські тіло та душу до Воскресіння Господнього. Цей піст є одним із найсуворіших.

Під час Великого посту не можна робити гучні святкування, веселитися з музикою й танцями.

Також, під час Великого посту, віряни повинні:

у перший день Великого посту і Страсну пʼятницю дотримуватися суворого посту — утримуватися від вживання мʼясних і молочних продуктів та яєць, а також страв, які містять ці продукти;

у перший тиждень Великого посту та у Страсний тиждень не можна вживати мʼясні продукти та страви з них;

у понеділок, середу та пʼятницю інших тижнів Великого посту слід утриматися від споживання мʼясних продуктів і страв;

у вівторок та четвер дозволено їсти усі види їжі;

у суботи та неділі можна вживати усі страви (крім Страсної суботи);

немає поклонів у всі суботи та неділі Великого посту, крім Хрестопоклонної неділі та Страсної суботи.

Утриматися від посту можуть діти, хворі, вагітні та жінки, що годують. Однак якщо ти хочеш дотримуватися посту та не нашкодити своєму здоровʼю, тоді читай в нашому іншому матеріалі, чим замінити мʼясо під час посту.

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