7 августа — какой сегодня праздник: религиозные, международные важные даты и приметы дня

7 августа отмечается несколько важных событий, как в Украине, так и в мире. Этот день насыщен религиозными, профессиональными и историческими событиями.

Праздники и памятные дни

Сегодня мир отмечает День профессионального спикера. Вспомни человека, чьи слова тебя когда-то вдохновили или научили чему-нибудь новому.

Это праздник именно для них. Это день, когда мы чтим силу слова, которое может изменять мир и судьбы людей.

Кроме этого, в разных уголках мира отмечают:

День независимости в Кот-д’Ивуаре.

День армии и национальный флаг в Колумбии.

День вооруженных сил в Боливии.

Гражданский праздник в Канаде.

День малины со сливками в США.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие 7 августа

Сегодня православные верующие чтят память преподобного мученика Дометия.

Он жил в IV веке и был известен своими чудесами и исцелениями. Благодаря его проповедям многие приняли христианство.

Во время гонений за императора Юлиана Отступника Дометий был схвачен и казнен за свою веру.

Приметы 7 августа 2025 года

Этот день наши предки считали своеобразным переходом от лета к осени. С этим связаны и определенные приметы и запреты:

Если с утра замерзла роса, зима будет холодной.

Яркий восход солнца предвещает дождь.

Туман, рассеявшийся после востока, обещает хорошую погоду.

Если аисты собираются в стаи, осень придет рано.

Что сегодня нельзя делать

Выходить на улицу вечером, чтобы не заболеть.

Планировать будущее.

Есть мясные продукты и пить алкоголь.

Наносить вред аистам — считалось, что это может принести в дом несчастье.

Именины и исторические события

Именины сегодня празднуют: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Петр.

В мировой истории 7 августа произошло много значимых событий:

1918 год: Украинское Государство и Всевеликое Войско Донское подписали договор о границах.

1932 год: в СССР был принят Закон о пяти колосьях, приведший к массовым репрессиям.

1960: Кот-д’Ивуар провозгласил независимость от Франции.

2008 год: началась русско-грузинская война.

