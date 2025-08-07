7 августа — какой сегодня праздник: религиозные, международные важные даты и приметы дня

Фото Pixabay 7 августа отмечается несколько важных событий, как в Украине, так и в мире. Этот день насыщен религиозными, профессиональными и историческими событиями.Праздники и памятные дни Сегодня мир отмечает День профессионального спикера. Вспомни человека, чьи слова тебя когда-то вдохновили или научили чему-нибудь новому. Это праздник именно для них. Это день, когда мы чтим силу слова, которое может изменять мир и судьбы людей. Кроме этого, в разных уголках мира отмечают: День независимости в Кот-д’Ивуаре. День армии и национальный флаг в Колумбии. День вооруженных сил в Боливии. Гражданский праздник в Канаде. День малины со сливками в США. Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие 7 августа Сегодня православные верующие чтят память преподобного мученика Дометия. Он жил в IV веке и был известен своими чудесами и исцелениями. Благодаря его проповедям многие приняли христианство. Во время гонений за императора Юлиана Отступника Дометий был схвачен и казнен за свою веру.Приметы 7 августа 2025 года Этот день наши предки считали своеобразным переходом от лета к осени. С этим связаны и определенные приметы и запреты: Если с утра замерзла роса, зима будет холодной. Яркий восход солнца предвещает дождь. Туман, рассеявшийся после востока, обещает хорошую погоду. Если аисты собираются в стаи, осень придет рано. Читать по теме День ангела Сергея 2025: дата, значение имени и поздравления с праздником Когда день ангела Сергея по церковному календарю — читай в материале о значении имени, характере и поздравления с праздником. Что сегодня нельзя делать Выходить на улицу вечером, чтобы не заболеть. Планировать будущее. Есть мясные продукты и пить алкоголь. Наносить вред аистам — считалось, что это может принести в дом несчастье. Именины и исторические события Именины сегодня празднуют: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Петр. В мировой истории 7 августа произошло много значимых событий: 1918 год: Украинское Государство и Всевеликое Войско Донское подписали договор о границах. 1932 год: в СССР был принят Закон о пяти колосьях, приведший к массовым репрессиям. 1960: Кот-д’Ивуар провозгласил независимость от Франции. 2008 год: началась русско-грузинская война. Чтобы знать, когда в августе 2025 важные религиозные праздники по новому и старому стилю, читай интересную подборку. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: праздники, Украина, церковные праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter