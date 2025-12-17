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Что подарить учителю на Новый год: идеи, которые точно понравятся педагогу

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 17 декабря 2025, 17:00 3 мин.
что подарить учителю на новый год
Фото Pexels

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