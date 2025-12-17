Що подарувати вчителю на Новий рік: ідеї, що точно сподобаються педагогу

Новий рік 2026 — чудова нагода для учнів подякувати вчителям за їхню працю, подарувавши щось корисне чи душевне. Вибір подарунка залежить перш за все від інтересів вчителя, і головне, щоб він був щирим.

Ми зібрали ідеї для вчителів жінок та чоловіків — читай про них у матеріалі.

Що подарувати вчителю-жінці на Новий рік 2026

Для вчительки обери щось, що підкреслить її жіночність і турботу про себе:

сертифікат на масаж чи спа-процедури — універсальний варіант для релаксу після робочих буднів;

екологічна косметика чи набір для догляду за шкірою з натуральних інгредієнтів — актуальний тренд 2026 року;

також гарним варіантом буде персоналізована чашка з написом Найкращій вчительці;

книга з мотиваційними історіями чи роман підійдуть у випадку, якщо вчителька любить читати.

Що подарувати вчителю-чоловіку на Новий рік 2026

Для вчителя-чоловіка підійдуть практичні речі, пов’язані з хобі чи роботою:

якщо він любить спорт, можна подарувати фітнес-браслет чи абонемент у спортзал;

персоналізований блокнот чи органайзер з гравіюванням допоможе в плануванні уроків;

книга з історії чи біографія видатної особи підійде для вчителя, що любить саморозвиватися.

Читати на тему Що подарувати друзям на Новий рік: список ідей Добірка найкращих подарунків для твоїх друзів на Новий 2025 рік.

Що подарувати вчителю від класу на Новий рік 2026

Якщо подарунок планується від всього класу, то можна обрати щось спільно. Наприклад:

сертифікат у книгарню чи на онлайн-курс;

сумка з логотипом класу чи рослина в горщику;

персоналізований календар з фото учнів — гарний подарунок, що буде символізувати душевний спогад;

Також можна подарувати річ, яка так чи інакше пов’язана з предметом, який викладає вчитель: наприклад, глобус, якщо предмет — географія, череп — біологія, головоломка — якщо педагог викладає математику чи логіку.

Загалом варто орієнтуватися на вподобання вчителя та на бюджет всього класу.

Що не варто дарувати вчителю на Новий рік 2026

При виборі подарунка чи від себе, чи від класу, варто уникати алкоголю, парфумів чи одягу — це буде недоречним. Також не бажано дарувати щось, що чіпляє особистісно та порушує етикет між вчителем та учнями.

Варто додати, що не треба дарувати гроші або дешеву канцелярію, адже це буде виявом неповаги до викладача. Теж важливо уникати надто дорогих покупок — їх можна відкласти до випускного або взагалі не думати над ними.

Раніше ми писали, що подарувати колегам на Новий рік — читай у матеріалі перелік символічних ідей для подарунків.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!