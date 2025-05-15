Цитаты и высказывания о вышиванке, которые проникают в самое сердце

Фото Pexels Каждый год в третий четверг мая мы вспоминаем, кем мы являемся, без пафоса, без лозунгов — просто через, казалось бы, обычные вещи — нить и полотно. Мы празднуем День вышиванки — праздник, когда украинцы по всему миру одевают национальную одежду, вышитую с душой и теплом. И недаром говорят, что в каждом рисунке вышиванки — код нации, и каждая черточка и цветочек имеет что-то сокровенное, свою историю. О тайной силе символов, которые защищают и объединяют, о любви к стране, которую носят в сердце и на груди — цитаты и высказывания о вышиванке. Цитаты про вышиванку Цитаты про вышиванку — искренние, глубокие, образные, в которых каждое слово — бездна смысла. Вышиванка — это язык, на котором говорит наша душа. ***Каждый стежок, каждый крестик на вышиванке несет в себе могущественную силу и вековую память нашей нации. *** Вышиванка — это не просто одежда, это символ нашей национальной гордости и единства. *** Вышитая рубашка — вековой оберег, сочетающий в себе прошлое, настоящее и будущее. *** Вышиванка — это наше культурное наследие, которое передается из поколения в поколение. *** Вышиванка — когда гордость не кричит, а молча сияет на груди. *** Это не просто одежда — это история, зашитая между нитями. Читать по теме Символ национального сознания: когда отмечают День вышиванки в этом году Когда праздную День вышиванки и какие традиции этого праздника читай в материале. Красивые высказывания про вышиванку Эти высказывания можно использовать для подписи к фото, в качестве поздравления или просто как искреннее признание в любви к украинскому. Оденешь вышиванку — словно обнял родную землю. *** Вышиванка — это тихая молитва, вышитая на холсте любовью и болью. *** Рубашка, вышитая нитями, соединяет поколение сильнее, чем тысячи слов. *** Вышитая рубашка — это оберег. Она не только украшает, но и охраняет. *** В каждом стежке — мамина ласка, бабушкина мудрость, отцовская сила. *** Когда одеваешь вышиванку — чувствуешь, будто прикасаешься к сердцу своей нации. *** Вышитая рубашка — как письмо от предков, созданное терпением и надеждой. И пусть эти высказывания о вышиванке вдохновляют тебя на сохранение и распространение украинских традиций. Поинтересуйся также поздравлениями ко Дню вышиванки в картинках и стихах, отправь их близким и друзьям. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Вышиванка, Книги, праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter