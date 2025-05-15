Цитаты и высказывания о вышиванке, которые проникают в самое сердце

Каждый год в третий четверг мая мы вспоминаем, кем мы являемся, без пафоса, без лозунгов — просто через, казалось бы, обычные вещи — нить и полотно. Мы празднуем День вышиванки — праздник, когда украинцы по всему миру одевают национальную одежду, вышитую с душой и теплом.

И недаром говорят, что в каждом рисунке вышиванки — код нации, и каждая черточка и цветочек имеет что-то сокровенное, свою историю.

О тайной силе символов, которые защищают и объединяют, о любви к стране, которую носят в сердце и на груди — цитаты и высказывания о вышиванке.

Цитаты про вышиванку

Цитаты про вышиванку — искренние, глубокие, образные, в которых каждое слово — бездна смысла.

Вышиванка — это язык, на котором говорит наша душа.

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Каждый стежок, каждый крестик на вышиванке несет в себе могущественную силу и вековую память нашей нации.

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Вышиванка — это не просто одежда, это символ нашей национальной гордости и единства.

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Вышитая рубашка — вековой оберег, сочетающий в себе прошлое, настоящее и будущее.

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Вышиванка — это наше культурное наследие, которое передается из поколения в поколение.

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Вышиванка — когда гордость не кричит, а молча сияет на груди.

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Это не просто одежда — это история, зашитая между нитями.

Читать по теме Символ национального сознания: когда отмечают День вышиванки в этом году Когда праздную День вышиванки и какие традиции этого праздника читай в материале.

Красивые высказывания про вышиванку

Эти высказывания можно использовать для подписи к фото, в качестве поздравления или просто как искреннее признание в любви к украинскому.

Оденешь вышиванку — словно обнял родную землю.

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Вышиванка — это тихая молитва, вышитая на холсте любовью и болью.

***

Рубашка, вышитая нитями, соединяет поколение сильнее, чем тысячи слов.

***

Вышитая рубашка — это оберег. Она не только украшает, но и охраняет.

***

В каждом стежке — мамина ласка, бабушкина мудрость, отцовская сила.

***

Когда одеваешь вышиванку — чувствуешь, будто прикасаешься к сердцу своей нации.

***

Вышитая рубашка — как письмо от предков, созданное терпением и надеждой.

И пусть эти высказывания о вышиванке вдохновляют тебя на сохранение и распространение украинских традиций.

Поинтересуйся также поздравлениями ко Дню вышиванки в картинках и стихах, отправь их близким и друзьям.

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