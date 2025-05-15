Цитати та вислови про вишиванку, що проникають у саме серце

Фото Pexels Щороку в третій четвер травня ми згадуємо, ким ми є, без пафосу, без гасел — просто через, здавалося б, звичайні речі — нитку і полотно. Ми святкуємо День вишиванки — свято, коли українці по всьому світу одягають національний одяг, вишитий з душею і теплом. І недарма кажуть, що в кожному малюнку вишиванки — код нації, і кожна рисочка і квіточка має за собою щось сокровенне, свою історію. Про таємну силу символів, які захищають та єднають, про любов до країни, яку носять у серці і на грудях — цитати та вислови про вишиванку. Цитати про вишиванку Цитати про вишиванку — щирі, глибокі, образні, в яких кожне слово — безодня сенсу. Вишиванка — це мова, якою розмовляє наша душа. ***Кожен стібок, кожен хрестик на вишиванці несе в собі могутню силу і вікову пам’ять нашої нації. *** Вишиванка — це не просто одяг, це символ нашої національної гордості та єдності. *** Вишита сорочка — віковий оберіг, який поєднує в собі минуле, теперішнє та майбутнє. *** Вишиванка — це наша культурна спадщина, що передається з покоління в покоління. *** Вишиванка — коли гордість не кричить, а мовчки сяє на грудях. *** Це не просто одяг — це історія, зашита між нитками. Читати на тему Символ національної свідомості: коли святкують День вишиванки цього року Коли святкую День вишиванки та які традиції цього свята: читай у матеріалі. Красиві вислови про вишиванку Ці вислови можна використати для підпису до фото, привітання або просто як щире зізнання в любові до українського. Одягнеш вишиванку — ніби обійняв рідну землю. *** Вишиванка — це тиха молитва, вишита на полотні любов’ю і болем. *** Сорочка, вишита нитками, єднає покоління сильніше, ніж тисячі слів. *** Вишита сорочка — це оберіг. Вона не лише прикрашає, а й зберігає. *** У кожному стібку — мамина ласка, бабусина мудрість, батьківська сила. *** Коли одягаєш вишиванку — відчуваєш, ніби доторкаєшся до серця своєї нації. *** Вишита сорочка — наче лист від предків, створений терпінням і надією. І нехай ці вислови про вишиванку надихають тебе на збереження та поширення українських традицій. Поцікався також привітаннями до Дня вишиванки у картинках та віршах, надійшли їх близьким та друзям. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Вишиванка, Книги, свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter