Цитати та вислови про вишиванку, що проникають у саме серце

Щороку в третій четвер травня ми згадуємо, ким ми є, без пафосу, без гасел — просто через, здавалося б, звичайні речі — нитку і полотно. Ми святкуємо День вишиванки — свято, коли українці по всьому світу одягають національний одяг, вишитий з душею і теплом.

І недарма кажуть, що в кожному малюнку вишиванки — код нації, і кожна рисочка і квіточка має за собою щось сокровенне, свою історію.

Про таємну силу символів, які захищають та єднають, про любов до країни, яку носять у серці і на грудях — цитати та вислови про вишиванку.

Цитати про вишиванку

Цитати про вишиванку — щирі, глибокі, образні, в яких кожне слово — безодня сенсу.

Вишиванка — це мова, якою розмовляє наша душа.

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Кожен стібок, кожен хрестик на вишиванці несе в собі могутню силу і вікову пам’ять нашої нації.

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Вишиванка — це не просто одяг, це символ нашої національної гордості та єдності.

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Вишита сорочка — віковий оберіг, який поєднує в собі минуле, теперішнє та майбутнє.

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Вишиванка — це наша культурна спадщина, що передається з покоління в покоління.

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Вишиванка — коли гордість не кричить, а мовчки сяє на грудях.

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Це не просто одяг — це історія, зашита між нитками.

Красиві вислови про вишиванку

Ці вислови можна використати для підпису до фото, привітання або просто як щире зізнання в любові до українського.

Одягнеш вишиванку — ніби обійняв рідну землю.

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Вишиванка — це тиха молитва, вишита на полотні любов’ю і болем.

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Сорочка, вишита нитками, єднає покоління сильніше, ніж тисячі слів.

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Вишита сорочка — це оберіг. Вона не лише прикрашає, а й зберігає.

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У кожному стібку — мамина ласка, бабусина мудрість, батьківська сила.

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Коли одягаєш вишиванку — відчуваєш, ніби доторкаєшся до серця своєї нації.

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Вишита сорочка — наче лист від предків, створений терпінням і надією.

І нехай ці вислови про вишиванку надихають тебе на збереження та поширення українських традицій.

Поцікався також привітаннями до Дня вишиванки у картинках та віршах, надійшли їх близьким та друзям.

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