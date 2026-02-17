День ангела Марьяны — поздравь именинницу с праздником и узнай о ее лучших чертах

Неисправимая оптимистка, Марьяна умеет наслаждаться жизнью и чувствовать ее насыщенный вкус. А незаурядный талант к дизайну, литературе и актерству не позволяет ей заскучать в банальных обстоятельствах и рутине.

Когда празднует именины Марьяна и больше интересного о ее характере и судьбе, а также поздравления с днем ангела — в нашем материале.

Когда день ангела Марьяны по новому и старому церковному календарю 2026 года

По новому церковному календарю, именины Марьяны приходятся на 17 февраля 2026 года. Ранее их праздновали 2 марта.

В эти дни празднуют день ангела Марьяна и Марианна.

День ангела Марьяны — узнай о святой покровительнице Мариамне

17 февраля (по старому стилю 2 марта) верующие восточного обряда чтят память праведной Мариамны, сестры апостола Филиппа.

Она была одной из женщин, которые помогали апостолам в распространении учения Христа. Мариамна дала обет девства и путешествовала по миру вместе со своими братьями — апостолами Филиппом и Варфоломеем.

По свидетельствам историка Никифора Каллиста, они обратили в христианскую веру немало язычников на западе Малой Азии, но впоследствии были схвачены и заключены в тюрьму.

После мученической смерти Филиппа Мариамна продолжила проповедовать в Ликаонии (Малая Азия), где оставалась жить до своих последних дней.

Значение имени Марьяна

Имя Марьяна считают народным вариантом имени Марианна, которое имеет латинское и древнееврейское происхождение.

По латинской версии, когда-то существовало латинское прозвище Marianus, которое означало “тот, кто принадлежит Марсу” (богу войны).

В средневековой латыни это имя связывали уже с Девой Марией.

А по еврейской версии, имя Марианна образовалось от сочетания имен Мария, что означает печальная и Анна — красавица. Вместе — печальная красавица.

Какой характер у Марьяны

Марьяна — вовсе не печальная, а, скорее, наоборот — солнечная, жизнерадостная и оптимистичная натура. Она искренне уверена, что не стоит зацикливаться на проблемах, ведь со временем они решаются сами. Если же этого не происходит, она мастерски преодолевает трудности, ни в коем случае не обременяя ими окружающих.

Подруги завидуют ее отличному вкусу, она искусно выбирает модную одежду, имеет талант к дизайну и может дать фору любой моднице.

Иногда Марьяна позволяет себе слабость: она обожает вкусную еду, и может соблазниться лишним кусочком. Из-за этого ей приходится следить за своим весом.

Марьяна увлекается театром и имеет талант к перевоплощению, поэтому у нее есть отличные шансы стать профессиональной актрисой.

На подсознательном уровне она ищет надежного партнера, похожего на отца, который станет для нее крепкой опорой. Случается, выбирает мужчину значительно старше себя.

Она может выскочить замуж в молодом возрасте, принимая решение самостоятельно, пренебрегая любыми советами.

В браке Марьяна превращается в заботливую маму, любящую жену и искусную хозяйку.

Ей идеально подходят творческие профессии, такие как дизайнер одежды, музыкант, сценарист или переводчик. Но независимо от профессии она всегда работает с удовольствием и остается специалистом, за которым охотятся работодатели.

Поздравления с днем ангела Марьяны своими словами и в стихах

Марьяна, поздравляю тебя с именинами! Пусть твое будущее будет таким же ярким и лучезарным, как солнце! Желаю тебе жизни, наполненной потрясающе-счастливыми сюрпризами и невероятными приключениями!

***

Марьяна, прими поздравления с днем твоего ангела! Пусть жизнь будет как чистый холст, и ты наполнишь ее самыми красивыми и яркими красками! Желаю тебе всегда иметь смелость жить полной жизнью, любить глубоко и мечтать по-крупному!

***

С днем ангела, тебя, Марьяночка! Пусть всегда будут силы преодолевать препятствия и достигать звезд! Пусть ты всегда будешь той искрой, которая зажигает огонь жизни и освещает путь другим! Имей смелость быть собой, невероятного тебе везения!

***

Светлый праздник у Марьяны —

Ангел в гости прилетел,

Отложив на именины

Горы ежедневных дел!

Пусть, Марьяна, этот странник

Воплотит твои мечты,

И всегда, не только в праздник,

Под защитой будешь ты!



***

Сегодня важный праздник, именины,

И ангелу прибавилось забот.

От всех невзгод и трудностей, Марьяна,

Тебя он кропотливо бережёт.

Так пусть тебя везучая дорога

К огромным достижениям ведёт,

Чтоб ты под покровительством у Бога

Без страха и сомнений шла вперёд!



