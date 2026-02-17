День ангела Мар’яни — привітай іменинницю зі святом та дізнайся про її найкращі риси

Невиправна життєлюбка й оптимістка, Мар’яна вміє насолоджуватися життям і відчувати його насичений смак. А неабиякий хист до дизайну, літератури та акторства не дозволяє їй засумувати у банальних обставинах та рутині.

Коли святкує іменини Мар’яна та більше цікавого про її характер і долю, а також привітання з днем ангела — у нашому матеріалі.

Коли день ангела Мар’яни за новим та старим церковним календарем 2026

За новим церковним календарем, іменини Мар’яни припадають на 17 лютого 2026. Раніше їх святкували 2 березня.

У цей день святкують день ангела Мар’яна та Маріанна.

День ангела Мар’яни — дізнайся про святу покровительку Маріамну

17 лютого (за старим стилем 2 березня) віряни східного обряду вшановують пам’ять праведної Маріамни, сестри апостола Филипа.

Вона була однією з жінок, які допомагали апостолам у поширенні вчення Христа. Маріамна дала обітницю дівоцтва та подорожувала разом зі своїми братами — апостолами Филипом і Варфоломієм.

За свідченнями історика Никифора Калліста, вони навернули у християнську віру чимало язичників на заході Малої Азії, але згодом були схоплені та ув’язнені.

Після мученицької смерті Филипа Маріамна продовжила проповідувати в Лікаонії (Мала Азія), де лишалася жити до своїх останніх днів.

Значення імені Мар’яна

Ім’я Мар’яна вважають народним варіантом імені Маріанна, яке має латинське та давньоєврейське походження.

За латинською версією, колись існувало латинське прізвисько Marianus, яке означало “той, хто належить Марсу” (богу війни).

У середньовічній латині це ім’я пов’язували вже з Дівою Марією.

А за єврейською версією, ім’я Маріанна утворилося від поєднання імен Марія, що означає сумна та Анна — красуня. Разом — дуже засмучена красуня.

Який характер у Мар’яни

Мар’яна — аж ніяк не сумна, а навпаки — сонячна, життєрадісна та оптимістична натура. Вона щиро переконана, що не варто зациклюватися на проблемах, адже з часом вони вирішуються самі. Якщо ж цього не стається, вона майстерно долає труднощі, у жодному разі не обтяжуючи ними оточуючих.

Подруги заздрять її відмінному смаку, вона майстерно обирає модний одяг, має хист до дизайну і може дати фори будь-якій модниці.

Інколи Мар’яна дозволяє собі слабкість: вона обожнює смачну їжу, і може спокуситися на зайвий шматочок. Через це їй доводиться слідкувати за своєю вагою.

Мар’яна захоплюється театром і має талант до перевтілення, тож у неї чудові шанси стати професійною актрисою.

На підсвідомому рівні вона шукає надійного партнера, схожого на батька, який стане для неї міцною опорою. Трапляється, що обирає чоловіка значно старшого за себе.

Вона може вискочити заміж у молодому віці, ухвалюючи рішення самостійно, нехтуючи будь-якими порадами.

У шлюбі Мар’яна перетворюється на турботливу маму, люблячу дружину і вправну господиню.

Їй ідеально підходять творчі професії, такі як дизайнер одягу, музикант, сценарист чи перекладач. Та незалежно від професії вона завжди працює із задоволенням і залишається фахівцем, за яким полюють роботодавці.

Привітання з днем ангела Мар’яни своїми словами та у віршах

Мар’яно, вітаю тебе з іменинами! Нехай твоє майбутнє буде таким же яскравим і променистим, як сонце! Бажаю тобі життя, сповненого приголомшливо-щасливими сюрпризами та неймовірними пригодами!

***

Мар’яна, прийми вітання з днем твого ангела! Нехай життя буде, як чисте полотно, і ти наповниш його найкрасивішими і найяскравішими фарбами! Бажаю тобі завжди мати сміливість жити повним життям, любити глибоко і мріяти по-крупному!

***

З днем ангела, тебе, Мар’яночко! Нехай у тебе завжди будуть сили долати перешкоди й досягати зірок! Нехай ти завжди будеш тією іскрою, яка запалює вогонь життя та освітлює шлях іншим! Май сміливість бути собою, і нехай тобі неймовірно щастить!

***

У день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Мар’яні помагає,

Ангел-покровитель!

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел покровитель!

