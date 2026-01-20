День ангела Інни 2026: привітай з теплом і любов’ю

Інна — жінка з твердим характером, в якому органічно поєднуються сила, вірність і глибока внутрішня теплота. Коли святкує день ангела така яскрава іменинниця, хто її святий та щирі привітання зі святом — у матеріалі.

Коли день ангела Інни та хто її святий покровитель

Іменини Інни святкують у різні дні залежно від прийнятого літочислення. За новим юліанським календарем це 20 січня та 20 червня, а за старим стилем – 2 лютого та 3 липня.

Цікаво, що Інн хрестять на честь святого, а не святої, бо в біблійних текстах згадується лише чоловік, на ім’я Інна, який був канонізований за свій духовний подвиг.

За легендою, святий мученик Інна разом із двома своїми побратимами Пінною і Риммою були учнями апостола Андрія і жили на слов’янських землях Великої Скіфії.

Читати на тему День ангела Івана: дата, значення імені, щирі привітання зі святом Коли День ангела Івана, яке значення цього імені та щирі привітання зі святом — у матеріалі.

Апостол нібито сам охрестив їх, посвятив у священники та відправив проповідувати християнську віру серед греків і місцевих народів Босфорського царства.

Дорогою до Криму вони багатьох навернули до православ’я, але згодом їх схопив місцевий язичницький князь, святих жорстоко катували, а потім занурили у води льодяної ріки, де вони загинули від холоду.

Після смерті їхні тіла спочатку поховав єпископ Гедца, але через сім років душі мучеників явилися єпископу і наказали перенести їх до містечка Алікс — нинішньої Алушти на березі Чорного моря.

Значення імені Інна та характер іменинниці

Сьогодні ім’я Інна вважається суто жіночим, хоча спершу, як ми пояснили, було чоловічим. Його значення часто трактують як “бурхлива течія”, “сильна вода” або “плин”. Найімовірніше, це переклад з давньої скіфської мови.

Жінка з іменем Інна зазвичай має сильний і цілеспрямований характер — ніби всередині її справді тече бурхлива ріка.

Вона незалежна, вперта, але водночас вірна тим, кого любить. Інна вміє відстоювати свої погляди, часто має лідерські риси, хоча зовні може здаватися спокійною. Та за врівноваженістю ховається пристрасний вогонь.

Для коханого вона стане надійною опорою, якщо він буде щирим та вірним.

У стосунках Інна не терпить фальші й вимоглива до партнера.

Як мама вона уважна, сильна, іноді трохи сувора, але завжди справедлива. Для своїх дітей Інна — відмінний приклад того, як стояти на своєму і не зраджувати себе.

Привітання з днем ангела Інни своїми словами

Іннусю, з днем ангела! Будь такою ж незламною, щирою й натхненною, як і завжди. І нехай любов і затишок живуть у твоїй родині щодня!

***

Інно, вітаю з твоїми іменинами! Нехай ангел оберігає тебе, а життя віддячує за твою відданість, мудрість і велике серце!

***

Інно, з днем ангела! Нехай твоя внутрішня сила завжди веде тебе до щастя, а небесний покровитель береже серце, що вміє любити по-справжньому.

***

Зі святом тебе, Інно! Твоя впевненість, тепло і щирість — справжній скарб. Нехай ангел завжди буде поруч і тримає за руку в потрібний момент.

Дізнайся також про день ангела Олени.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!