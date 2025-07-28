День ангела Мирославы 2025: новые ориентиры для верующих

У каждого человека есть особый день — день ангела, или именины. Это не просто дата в календаре, а духовный праздник, когда чествует святая покровительница, имеющая то же имя. В этом материале речь пойдет о людях, которые носят благозвучное и красивое имя Мирослава.

Читай когда именины у Мирославы, значение имени, характер и приветствия с днем ангела своими словами — в материале.

Когда день ангела Мирославы

Имя Мирослава не является частым в традиционных православных святцах, поэтому даты дня ангела определяются в основном по современным календарям или по аналогии с мужским именем Мирослав. Однако есть несколько дат, когда Мирославы могут праздновать именины как по новому стилю (григорианскому календарю), так и по старому стилю (юлианскому календарю), который используется во многих православных церквях.

Основные даты празднования дня Ангела Мирославы:

31 января (новый стиль)/12 февраля (старый стиль)

Это день памяти святой мученицы Миропии, с которой часто ассоциируется имя Мирослава. Это самая распространенная дата, когда празднуют именины Мирославы.

12 марта (новый стиль)/24 марта (старый стиль)

В этот день почитается святой Мирослав, епископ, и женщины с именем Мирослава также могут праздновать в эту дату.

1 октября (новый стиль)/13 октября (старый стиль)

В этот день отмечают память блаженного священномученика Мирослава Булы, украинского священника УГКЦ. Это особенно значимая дата для греко-католиков.

Значение имени Мирослава

Имя Мирослава имеет древнеславянское происхождение и состоит из двух частей:

“мир” — спокойствие, гармония, мир;

“слава” — слава, величие, уважение.

Итак, имя Мирослава означает “славящая мир”, или “прославленная миром”. Это имя несет светлое содержание, связанное с добром, гармонией и духовной красотой.

Какие черты характера характерны для Мирославы

Имя Мирослава — глубокое по содержанию и мелодичное по звучанию, и это удивительно хорошо отражается в характере женщины, которая его носит. Многие черты связаны как с самим значением имени, так и с эмоциональным и энергетическим восприятием этого имени.

Мирослава обычно очень спокойна, уравновешена, любит гармонию вокруг себя. Она избегает конфликтов и часто выступает миротворицей, пытаясь сгладить острые углы в отношениях с другими.

Это имя часто имеют женщины с тонкой душевной организацией — они внимательны к мелочам, участливы, способны почувствовать настроение другого и поддержать. Мирослава не безразлична к чужой боли, имеет высокий эмоциональный интеллект.

Несмотря на внешнюю мягкость, у Мирославы сильное ядро. Она умеет постоять за себя, имеет свою позицию и способна к решительным поступкам, когда это действительно нужно. Она не лидер по характеру, но имеет авторитет благодаря достоинству и честности.

Мирослава часто имеет творческие задатки — это может быть любовь к искусству, музыке, писанию, рисованию или просто умение видеть красоту во всем.

Она легко находит общий язык с людьми, любит глубокие разговоры, умеет слушать. В дружбе и отношениях — верная, надежная, искренняя. Для близких Мирослава — настоящий подарок: внимательная и всегда готовая помочь.

Pexels

Поздравление с днем ангела Мирославы

Дорогая Мирослава!

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, дарит мир в душе, счастье в сердце и радость в каждом дне. Пусть жизнь будет полна добрых встреч, искренних улыбок и исполненных мечтаний. Обнимаю крепко!

***

С днем ангела, очаровательная Мирослава! Пусть твое имя всегда приносит тебе мир, гармонию и любовь. Желаю, чтобы судьба была щедрой на добрых людей, теплые объятия и невероятные моменты счастья. Ты – настоящий луч света!

***

Мирослава, с именинами тебя!

Желаю быть всегда в центре тепла, вдохновения и красоты. Пусть твое доброе сердце всегда чувствует поддержку сверху, а рядом будут только те, кто тебя любит и ценит. Радости, здоровья и гармонии на каждый день!

***

Дорогая Мирослава! Поздравляю тебя с твоим особым днем — днем ангела. Пусть твой небесный покровитель всегда ведет тебя по пути добра, любви и света. Желаю тебе мира в сердце, гармонии в душе и вдохновения в каждом дне. Ты человек, который приносит свет и тепло туда, где есть.

***

Пусть жизнь будет щедрой на радость, приятные неожиданности и исполненные мечты. Пусть в твоем доме всегда царит уют, в сердце покой, а в глазах счастье. Желаю искренних друзей, мудрых решений и безграничной веры в себя. Здоровья, любви и новых свершений! С именинами, дорогая Мирослава!

Мирослава, сердечно поздравляю тебя с днем ангела! Твое имя несет в себе особую силу — силу мира, красоты и достоинства. Ты пример доброты, искренности и женской мудрости. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегая тебя от всего злого. Желаю, чтобы каждый твой день начинался с улыбки и хороших новостей.

Пусть судьба дарит тебе счастливые мгновения, новые возможности и теплые встречи. Пусть любовь сопровождает тебя повсюду — в словах, мыслях и взглядах. Желаю силы преодолевать трудности и видеть красоту даже в мелочах. Ты заслуживаешь все лучшее, что есть в этом мире. Оставайся такой же искренней, нежной и вдохновенной.

***

С днем ангела, дорогая Мирослава! Сегодня твой день светлый, нежный, наполненный душевным теплом. Желаю, чтобы все проблемы обходили тебя стороной, а жизнь расцветала красками счастья. Пусть твое сердце всегда находит отклик в сердцах других людей. Ты источник покоя, доброты и женской силы.

Пусть ангел тебя не оставляет ни на миг, вдохновляет и защищает. Желаю осуществления мечтаний, крепкого здоровья и согревающей душу любви. Будь счастлива сегодня и всегда — не только в день ангела. Пусть рядом всегда будут те, кто тебя понимает, ценит и поддерживает. С праздником тебя, Мирослава!

А еще раньше мы рассказывали, когда день ангела Елены — даты 2025, значение имени и поздравления с праздником.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!