День ангела Мирослави 2025: нові орієнтири для вірян

У кожної людини є особливий день — день ангела або іменини. Це не просто дата в календарі, а духовне свято, коли вшановується свята покровителька, що має те саме ім’я. В цьому матеріалі піде мова про тих, хто має милозвучне та красиве ім’я Мирослава.

Читай, коли іменини у Мирослави, значення імені, характер та привітання з днем ангела своїми словами — у матеріалі.

Коли день ангела Мирослави

Ім’я Мирослава не є поширеним у традиційних православних святцях, тому дати Дня ангела визначаються здебільшого за сучасними календарями або за аналогією з чоловічим іменем Мирослав. Проте є кілька дат, коли Мирослави можуть святкувати іменини — як за новим стилем (григоріанським календарем), так і за старим стилем (юліанським календарем), що використовується в багатьох православних церквах.

Основні дати святкування Дня ангела Мирослави:

31 січня (новий стиль)/12 лютого (старий стиль)

Це день пам’яті святої мучениці Миропії, з якою часто асоціюється ім’я Мирослава. Це найпоширеніша дата, коли святкують іменини жінки з таким ім’ям. 12 березня (новий стиль)/24 березня (старий стиль)

Цього дня вшановується святий Мирослав, єпископ, і жінки з іменем Мирослава також можуть святкувати в цю дату. 1 жовтня (новий стиль)/13 жовтня (старий стиль)

У цей день відзначають пам’ять блаженного священномученика Мирослава Були, українського священника УГКЦ. Це особливо значуща дата для греко-католиків.

Значення імені Мирослава

Ім’я Мирослава має давньослов’янське походження і складається з двох частин:

“мир” — спокій, гармонія, мир;

“слава” — слава, велич, пошана.

Отже, ім’я Мирослава означає “та, що славить мир”, або “прославлена миром”. Це ім’я несе світлий зміст, пов’язаний із добром, гармонією та духовною красою.

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Які риси характеру притаманні Мирославі

Ім’я Мирослава — глибоке за змістом і мелодійне за звучанням, і це напрочуд добре відображається в характері жінки, яка його має. Багато рис пов’язані як із самим значенням імені, так і з емоційним та енергетичним його сприйняттям.

Мирослава зазвичай дуже спокійна, врівноважена, любить гармонію навколо себе. Вона уникає конфліктів і часто є миротворицею, намагаючись згладити гострі кути у стосунках з іншими.

Це ім’я часто мають жінки з тонкою душевною організацією — вони уважні до дрібниць, співчутливі, здатні відчути настрій іншого й підтримати. Мирослава не байдужа до чужого болю, має високий емоційний інтелект.

Попри зовнішню м’якість, у Мирослави — сильне ядро. Вона вміє постояти за себе, має свою позицію і здатна до рішучих вчинків, коли це справді потрібно. Вона не лідерка за характером, але має авторитет завдяки гідності та чесності.

Мирослави часто мають творчі задатки — це може бути любов до мистецтва, музики, писання, малювання або просто вміння бачити красу в усьому.

Володарка цього імені знаходить спільну мову з людьми, любить глибокі розмови, вміє слухати. У дружбі й стосунках — вірна, надійна, щира. Для близьких Мирослава — справжній подарунок: уважна й завжди готова допомогти.

Привітання з Днем ангела Мирослави

Дорога Мирославо!

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує мир у душі, щастя в серці та радість у кожному дні. Нехай життя буде сповнене добрих зустрічей, щирих усмішок і здійснених мрій. Обіймаю міцно!

***

З днем ангела, чарівна Мирославо! Нехай твоє ім’я завжди приносить тобі мир, гармонію і любов. Бажаю, щоб доля була щедрою на добрих людей, теплі обійми та неймовірні миті щастя. Ти — справжній промінь світла!

***

Мирославо, з іменинами тебе!

Бажаю бути завжди в центрі тепла, натхнення і краси. Нехай твоє добре серце завжди відчуває підтримку згори, а поруч будуть лише ті, хто тебе любить і цінує. Радості, здоров’я й гармонії на кожен день!

***

Дорога Мирославо! Вітаю тебе з твоїм особливим днем — днем ангела. Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе дорогою добра, любові та світла. Бажаю тобі миру в серці, гармонії в душі й натхнення в кожному дні. Ти — людина, яка приносить світло й тепло туди, де є.

***

Нехай життя буде щедрим на радість, приємні несподіванки й здійснені мрії. Хай у твоєму домі завжди панує затишок, у серці — спокій, а в очах — щастя. Бажаю щирих друзів, мудрих рішень і безмежної віри в себе. Здоров’я, любові та нових звершень! З іменинами, чудова Мирославо!

Мирославо, сердечно вітаю тебе з днем ангела! Твоє ім’я несе в собі особливу силу — силу миру, краси й гідності. Ти приклад доброти, щирості та жіночої мудрості. Хай ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усього злого. Бажаю, щоб кожен твій день розпочинався з посмішки й добрих новин.

Хай доля дарує тобі щасливі миті, нові можливості й теплі зустрічі. Нехай любов супроводжує тебе всюди — у словах, думках і поглядах. Бажаю сили долати труднощі й бачити красу навіть у дрібницях. Ти заслуговуєш на все найкраще, що є у цьому світі. Залишайся такою ж щирою, ніжною та натхненною.

***

З днем ангела, дорога Мирославо! Сьогодні твій день — світлий, ніжний, наповнений душевним теплом. Бажаю, щоб усі негаразди обходили тебе стороною, а життя розквітало барвами щастя. Нехай твоє серце завжди знаходить відгук у серцях інших людей. Ти — джерело спокою, доброти й жіночої сили.

Нехай ангел тебе не залишає ні на мить, надихає та захищає. Бажаю здійснення мрій, міцного здоров’я та любові, яка зігріває душу. Будь щаслива сьогодні й завжди — не тільки в день ангела. Хай поруч завжди будуть ті, хто тебе розуміє, цінує і підтримує. Зі святом тебе, неймовірна Мирославо!

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