День Европы 2024: когда отмечают и к каким мероприятиям присоединится Украина

Украина на всех скоростях несется к европейскому будущему. В частности, важной составляющей изменений в нашей стране является наследование европейских традиций и международных праздников.
В частности, речь идет и о Дне Европы, который в этом году Украина будет отмечать вместе с другими странами.
Об истории возникновения праздника, мероприятиях по случаю Дня Европы и когда его отмечают в 2024 году, рассказываем далее в материале.
В 2023 году Украина впервые вместе с Европой отметила День Европы 9 мая.
Праздник отмечается в знак мира и солидарности по всему Европейскому континенту. Дата 9 мая была утверждена в 1985 году во время саммита Европейского совета в Милане.
Свою историю День Европы берет еще с далекого 1950 года, когда министр иностранных дел Франции Робер Шуман предложил создать новую форму организации государств в Европе посредством наднационального сообщества. Целью было создать общий военный потенциал, чтобы страны Европы не имели оружия одна против другой.
9 мая с тех пор считается днем рождения Европейского Союза.
9 мая с тех пор считается днем рождения Европейского Союза.
День Европы ежегодно отмечают страны-члены ЕС и страны, которые еще на пути к Евроинтеграции. В большинстве своем города этих стран украшают флагами ЕС, а по коридорам институций ЕС проводят открытые экскурсии.
Pixabay
Украина впервые отметила День Европы 20 лет назад, указ о празднике подписал тогдашний президент Леонид Кучма. Однако тогда День Европы в Украине отмечали в третью субботу мая.
Начиная с 2023 года мы отмечаем праздник совместно с другими странами.
У каждой страны есть свои традиции празднование Дня Европы. В Германии устраивают европейскую неделю, в Люксембурге 9 мая — выходной, в Польше проводят Парад Шумана.
День Европы традиционно отмечают лекциями о создании Европейского Союза и экскурсиями в соответствующие учреждения.
Для Украины празднование Дня Европы совместно с другими странами-членами Союза есть очень важным.
В этом году, в День Европы 9 мая, в Киеве впервые пройдет EuroSummit общественных организаций.
В этом году, в День Европы 9 мая, в Киеве впервые пройдет EuroSummit общественных организаций.
Об этом сообщало Представительство Европейского Союза в Украине. Они добавили, что в этом году в День Европы эксперты, общественные активисты, представители украинской власти, в частности, члены Кабмина, ОП, Верховной Рады Украины и партнеры Украины из Евросоюза соберутся, чтобы наработать совместный вектор работы в процессе пути Украины к членству в ЕС.
Рexels
— Мероприятие проводит ОО EasyBusiness при поддержке IСАР Єднання в рамках проекта Инициатива секторальной поддержки гражданского общества Украины, а также в партнерстве с Представительством ЕС в Украине.
На EuroSummit можно будет посетить панельные дискуссии и воркшопы.
Сегодня Европа поддерживает и помогает Украине бороться против России. О показателях военной и гуманитарной помощи Украине, читай в другом материале.
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