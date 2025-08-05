День города Коломыя 2025: программа празднования и история города

Совсем скоро будет день города Коломыя. Жители города уже ждут праздника и думают, подготовят ли для них какие-нибудь развлечения и активности? Рассказываем, что известно о праздновании дня города Коломыя, какова история города и сколько людей живут в Коломне сейчас.

День города Коломыя

6 августа 2025 Коломыя отметит свой 784-й день рождения. День города Коломыя будет отмечать достаточно ярко. 784 года — это возраст города от первого упоминания в летописях. Торжества в городе продлятся целый месяц! Все начнется 25 июля и продлится до 22 августа.

В программе художественные выставки, фестивали и концерты, кинопоказы, мастер-классы, ярмарки. Важно знать: все мероприятия благотворительные и деньги будут передавать на ВСУ.

Известно, что в день города Коломыя будут перекрыты несколько центральных улиц. Празднование в 2025 году состоится у Народного дома и музея Гуцульщины.

6 августа с 05:00 до 00:00 временно ограничат движение по следующим улицам: Театральная (от ул. Франко до перекрестка с ул. Шевченко), Драгоманова, Кобринского.

Водителей просят заранее спланировать свое движение.

Такой будет праздничная программа в Коломыи на день города:

До 7 августа действует художественный лагерь КО-ЛО-МЫ-Я для детей из Николаевки.

До 6 августа проходит фестиваль ДНК: Диалог. Наследие. Креатив в Народном доме.

На 6 августа запланированы следующие события в Коломыи:

Божественные литургии и освящение первоплодов (утро, во всех храмах)

Праздничная ярмарка на ул. Театральной

Детская развлекательная программа 13:00-16:00 в Дворике Музея Гуцульщины и Покутья

Концерт с 13:00 до 21:00 перед дворцом культуры Народный дом.

Будут выступать детские коллективы, оркестры и ансамбли Коломыйской громады, концерт фестиваля ДНК, военный оркестр Эдельвейс 10-й ОГШБр.

Праздничные события продлятся в центре города до 22 августа.

История основания города

Коломыя впервые упоминается в летописях с 1241 года. Город стал известен благодаря добыче соли. До сих пор историки не сошлись во мнениях, когда и кто основал город, откуда пошло его название. Есть немало версий, но ни одна из них не была подтверждена и не выбрана основной.

Позже Коломыя испытала критические разрушения во время татаро-монгольских набегов. Город был полностью разрушен в 1589 году.

До упоминаний в летописях, Коломыя могла быть важным военным узлом, где жили оружники. В 1405 году Коломыя получила магдебургское право. После этого в городе оживилась жизнь и торговля.

В окрестностях города археологи обнаружили следы трипольской культуры.

После первого раздела Речи Посполитой город оказался во власти Габсбургов. В городе активно селились немцы.

Уже с 17 века в Коломыи начинается движение опришков. А с середины 19 века начался культурный расцвет Коломыи. В Первую мировую в городе шли боевые действия. 22 января 1919 Коломыя стала городом в составе УНР. Во время Второй мировой войны треть города сожгли и уничтожили треть еврейского населения.

В 1990 и 1991 годах произошло постепенное ослабление советской власти в городе. Открывались музеи, памятники Степану Бандере, начали выходить украинские газеты и журналы. Во время независимости Украины в Коломыи произошли фундаментальные изменения: открылись бизнесы, развилась культура, восстанавливаются церкви, реорганизуется образование и проводятся фестивали.

Коломыя сейчас

Напомним, что Коломыя довольно большой город. В нем по подсчету 2025 года живут более 67 тысяч человек. Коломыя приняла немало украинцев, вынужденных бежать от российского наступления. Она искренне приняла в свои объятия тысячи беженцев.

В последнее время город стал больше работать над туризмом и развивать направление. В Коломне не один десяток памятников архитектуры и достопримечательностей. Известен город и своими церквями и соборами. Их в Коломыи не менее 15.

Десятки улиц города до сих пор хранят свою историю и легенды. Самыми известными являются: улица Биберовичей, Василия Барвинского, Дмитрия Байды-Вишневецкого и другие.

Коломыя имеет множество городов-побратимов из разных стран мира и Украины: Валенсия, Варпалота, Гневино, Дрокия, Ингельгайм-ам-Райн, Кратово, Ножан-сюр-Марн, Мариуполь, Покровск и другие.

А еще совсем скоро маленький праздник будет и у жителей Чернигова. Мы рассказывали, когда день города отмечает Чернигов.

Фото: Коломыйский городской совет

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