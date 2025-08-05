День города Коломыя 2025: программа празднования и история города

Совсем скоро будет день города Коломыя. Жители города уже ждут праздника и думают, подготовят ли для них какие-нибудь развлечения и активности? Рассказываем, что известно о праздновании дня города Коломыя, какова история города и сколько людей живут в Коломне сейчас.День города Коломыя 6 августа 2025 Коломыя отметит свой 784-й день рождения. День города Коломыя будет отмечать достаточно ярко. 784 года — это возраст города от первого упоминания в летописях. Торжества в городе продлятся целый месяц! Все начнется 25 июля и продлится до 22 августа. В программе художественные выставки, фестивали и концерты, кинопоказы, мастер-классы, ярмарки. Важно знать: все мероприятия благотворительные и деньги будут передавать на ВСУ. Известно, что в день города Коломыя будут перекрыты несколько центральных улиц. Празднование в 2025 году состоится у Народного дома и музея Гуцульщины. 6 августа с 05:00 до 00:00 временно ограничат движение по следующим улицам: Театральная (от ул. Франко до перекрестка с ул. Шевченко), Драгоманова, Кобринского. Водителей просят заранее спланировать свое движение. Такой будет праздничная программа в Коломыи на день города: До 7 августа действует художественный лагерь КО-ЛО-МЫ-Я для детей из Николаевки. До 6 августа проходит фестиваль ДНК: Диалог. Наследие. Креатив в Народном доме. На 6 августа запланированы следующие события в Коломыи: Божественные литургии и освящение первоплодов (утро, во всех храмах) Праздничная ярмарка на ул. Театральной Детская развлекательная программа 13:00-16:00 в Дворике Музея Гуцульщины и Покутья Концерт с 13:00 до 21:00 перед дворцом культуры Народный дом. Будут выступать детские коллективы, оркестры и ансамбли Коломыйской громады, концерт фестиваля ДНК, военный оркестр Эдельвейс 10-й ОГШБр. Праздничные события продлятся в центре города до 22 августа. История основания города Коломыя впервые упоминается в летописях с 1241 года. Город стал известен благодаря добыче соли. До сих пор историки не сошлись во мнениях, когда и кто основал город, откуда пошло его название. Есть немало версий, но ни одна из них не была подтверждена и не выбрана основной. Позже Коломыя испытала критические разрушения во время татаро-монгольских набегов. Город был полностью разрушен в 1589 году. До упоминаний в летописях, Коломыя могла быть важным военным узлом, где жили оружники. В 1405 году Коломыя получила магдебургское право. После этого в городе оживилась жизнь и торговля. В окрестностях города археологи обнаружили следы трипольской культуры. После первого раздела Речи Посполитой город оказался во власти Габсбургов. В городе активно селились немцы. Уже с 17 века в Коломыи начинается движение опришков. А с середины 19 века начался культурный расцвет Коломыи. В Первую мировую в городе шли боевые действия. 22 января 1919 Коломыя стала городом в составе УНР. Во время Второй мировой войны треть города сожгли и уничтожили треть еврейского населения. В 1990 и 1991 годах произошло постепенное ослабление советской власти в городе. Открывались музеи, памятники Степану Бандере, начали выходить украинские газеты и журналы. Во время независимости Украины в Коломыи произошли фундаментальные изменения: открылись бизнесы, развилась культура, восстанавливаются церкви, реорганизуется образование и проводятся фестивали. Читать по теме День города Тернополь: когда жители вспоминают о прошлом старинного места Рассказываем о Дне города Тернополь, когда празднуется и что в программе мероприятий. Коломыя сейчас Напомним, что Коломыя довольно большой город. В нем по подсчету 2025 года живут более 67 тысяч человек. Коломыя приняла немало украинцев, вынужденных бежать от российского наступления. Она искренне приняла в свои объятия тысячи беженцев. В последнее время город стал больше работать над туризмом и развивать направление. В Коломне не один десяток памятников архитектуры и достопримечательностей. Известен город и своими церквями и соборами. Их в Коломыи не менее 15. Десятки улиц города до сих пор хранят свою историю и легенды. Самыми известными являются: улица Биберовичей, Василия Барвинского, Дмитрия Байды-Вишневецкого и другие. Коломыя имеет множество городов-побратимов из разных стран мира и Украины: Валенсия, Варпалота, Гневино, Дрокия, Ингельгайм-ам-Райн, Кратово, Ножан-сюр-Марн, Мариуполь, Покровск и другие. А еще совсем скоро маленький праздник будет и у жителей Чернигова. Мы рассказывали, когда день города отмечает Чернигов. Фото: Коломыйский городской совет Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter