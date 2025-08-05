День міста Коломия 2025: програма святкування та історія міста

Зовсім скоро буде день міста Коломия. Жителі міста вже чекають на свято і думають, чи підготують для них якісь розваги і активності? Розповідаємо, що відомо про святкування дня міста Коломия, яка історія міста і скільки людей живуть у Коломиї зараз.

День міста Коломия

6 серпня 2025 року Коломия відзначить свій 784-й день народження. День міста Коломия відзначатимуть доволі яскраво. 784 роки — це вік міста від першої згадки у літописах. Йдеться, що урочистості в місті триватимуть цілий місяць! Усе розпочнеться 25 липня і триватиме до 22 серпня.

У програмі мистецькі виставки, фестивалі та концерти, кінопокази, майстер-класи, ярмарки. Важливо знати: всі заходи є благодійними і кошти передаватимуть на ЗСУ.

Відомо, що у день міста Коломия будуть перекриті кілька центральних вулиць. Святкування у 2025 році відбудеться біля Народного дому та музею Гуцульщини.

6 серпня з 05:00 до 00:00 тимчасово обмежать рух такими вулицями: • Театральна (від вул. Франка до перехрестя з вул. Шевченка), Драгоманова, Кобринського.

Водіїв просять заздалегідь спланувати свій рух.

Зокрема такою буде святкова програма у Коломиї на день міста:

До 7 серпня діє мистецький табір КО-ЛО-МИ-Я для дітей з м. Миколаївка.

До 6 серпня триває фестиваль ДНК: Діалог. Насліддя. Креатив у Народному домі.

На 6 серпня заплановані такі події у Коломиї:

Божественні літургії та освячення первоплодів (ранок, у всіх храмах)

Святковий ярмарок на вул. Театральній

Дитяча розважальна програма 13:00-16:00 у Дворику Музею Гуцульщини та Покуття

Концерт з 13:00 до 21:00 перед палацом культури Народний дім.

Виступатимуть дитячі колективи, оркестри та ансамблі Коломийської громади, концерт фестивалю ДНК, військовий оркестр Едельвейс 10-ї ОГШБр.

Святкові події триватимуть у центрі міста до 22 серпня.

Історія заснування міста

Коломия вперше згадується у літописах з 1241 року. Місто стало відомим завдяки видобутку солі. І досі історики не зійшлися в думках, коли і хто заснував місто, звідки пішла його назва. Є чимало версій, та жодну з них не підтвердили та не вибрали основною.

Пізніше Коломия зазнала критичних руйнувань під час татаро-монгольських набігів. Місто вщент зруйнували у 1589 році.

До згадок у літописах, Коломия могла бути важливим військовим вузлом, де жили оружники. 1405 року Коломия отримала магдебурзьке право. Після цього у місті пожвавилося життя та торгівля.

На околицях міста археологи виявили сліди трипільської культури.

Після першого поділу Речі Посполитої місто опинилося у владі Габсбургів. У місті активно селилися німці.

Вже з 17 століття у Коломиї починається рух опришків. А з середини 19 століття розпочався культурний розквіт Коломиї. У Першу світову у місті точилися бойові дії. 22 січня 1919 року Коломия стала містом у складі УНР. За Другої світової війни третину міста спалили і знищили третину єврейського населення.

У 1990 та 1991 роках відбулося поступове послаблення радянської влади у місті. Відкривалися музеї, пам’ятники Степану Бандері, почали виходити українські газети і журнали. За незалежності України у Коломиї відбулися фундаментальні зміни: відкрилися бізнеси, розвинулася культура, відновлюються церкви, реорганізовується освіта та проводяться мистецькі фестивалі.

Коломия зараз

Нагадаємо, що Коломия є доволі великим містом. У ньому за підрахунком 2025 року живуть понад 67 тисяч людей. Коломия прийняла чимало українців, які були вимушені тікати від російського наступу. Вона щиро запросила у свої обійми тисячі біженців.

Останнім часом місто почало більше працювати над туризмом і розвивати напрям. У Коломиї не один десяток пам’яток архітектури та визначних місць. Відоме місто і своїми церквами та соборами. Їх у Коломиї щонайменше 15.

Десятки вулиць міста досі бережуть свою історію і легенди. Найвідомішими є такі: вулиця Біберовичів, Василя Барвінського, Дмитра Байди-Вишневецького та інші.

Коломия має безліч міст-побратимів з різних країн світу та України: Валенсія, Варпалота, Ґневіно, Дрокія, Інгельгайм-ам-Райн, Кратово, Ножан-сюр-Марн, Маріуполь, Покровськ та інші.

А ще зовсім скоро маленьке свято матимуть і жителі Чернігова. Ми розповідали, коли день міста відзначає Чернігів.

Фото: Коломийська міська рада

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