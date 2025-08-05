Курс євро до гривні 5 серпня: ціна на валюту різко збільшилася

Національний банк України оновив курс євро до гривні — 5 серпня валюту доведеться купляти дорожче. Який курс євро сьогодні та що пропонують обмінники в банках — Вікна зібрали актуальне.

Курс євро від НБУ на 5 серпня 2025 року

Нацбанк встановив курс євро до гривні на рівні 48,35. Ще вчора, 4 серпня, євро можна було придбати за 47,65 гривні. За добу курс зріс на 70 копійок.

Статистика НБУ стверджує, що з 30 липня спостерігалось зменшення курсу євро до гривні. Вчора він був найнижчим за останнім час. Втім, сьогодні знов стрімко виріс і перетнув позначку у 48 гривень.

Пропонуємо також інші курси валют на 5 серпня:

долар США — 41,79;

польський злотий — 11,30;

фунт стерлінга — 54,97;

юань — 5,82.

Курс валют в обмінниках банків України на сьогодні, 5 серпня 2025

Сайт Мінфін наводить курс євро у банках України станом на сьогодні.

Зазначимо, що 23 липня Комітет монетарної політики ухвалив стратегії з подолання інфляції. Було ухвалено рішення не проводити інтервенції з боку НБУ (значний разовий цілеспрямований вплив центробанку на валютний ринок і курс, що здійснюється шляхом продажу або закупівлі великих партій іноземної валюти — ред.)

Цей крок міг би прискорити зниження інфляції та зміцнити гривню. Проте він є ризикованим, адже можна швидко вичерпати резерви й призвести до зворотної девальвації. Це, своєю чергою, стане причиною чергового збільшення цін.

А яким буде курс долара та чого вже готується Кабмін, розповідали раніше в нашому матеріалі.

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