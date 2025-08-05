Курс євро до гривні 5 серпня: ціна на валюту різко збільшилася

Фото Unsplash Національний банк України оновив курс євро до гривні — 5 серпня валюту доведеться купляти дорожче. Який курс євро сьогодні та що пропонують обмінники в банках — Вікна зібрали актуальне.Курс євро від НБУ на 5 серпня 2025 року Нацбанк встановив курс євро до гривні на рівні 48,35. Ще вчора, 4 серпня, євро можна було придбати за 47,65 гривні. За добу курс зріс на 70 копійок. Статистика НБУ стверджує, що з 30 липня спостерігалось зменшення курсу євро до гривні. Вчора він був найнижчим за останнім час. Втім, сьогодні знов стрімко виріс і перетнув позначку у 48 гривень. Пропонуємо також інші курси валют на 5 серпня: долар США — 41,79; польський злотий — 11,30; фунт стерлінга — 54,97; юань — 5,82. Читати на тему Долар, євро і майбутнє гривні: що прогнозують до 2028 року і чого чекати українцям Розбираємося, що впливатиме на вартість долара та євро в Україні протягом наступних років згідно з прогнозами ключових фінансових установ. Курс валют в обмінниках банків України на сьогодні, 5 серпня 2025 Сайт Мінфін наводить курс євро у банках України станом на сьогодні. Зазначимо, що 23 липня Комітет монетарної політики ухвалив стратегії з подолання інфляції. Було ухвалено рішення не проводити інтервенції з боку НБУ (значний разовий цілеспрямований вплив центробанку на валютний ринок і курс, що здійснюється шляхом продажу або закупівлі великих партій іноземної валюти — ред.) Цей крок міг би прискорити зниження інфляції та зміцнити гривню. Проте він є ризикованим, адже можна швидко вичерпати резерви й призвести до зворотної девальвації. Це, своєю чергою, стане причиною чергового збільшення цін. А яким буде курс долара та чого вже готується Кабмін, розповідали раніше в нашому матеріалі. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Нацбанк, фінанси Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter