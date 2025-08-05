Для тебе Економія

Курс євро до гривні 5 серпня: ціна на валюту різко збільшилася

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 05 Серпня 2025, 11:30
курс євро нбу
Фото Unsplash

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