Курс евро к гривне 5 августа: цена на валюту резко увеличилась

Национальный банк Украины обновил курс евро по отношению к гривне — 5 августа валюту придется покупать дороже. Какой курс евро сегодня и что предлагают обменники в банках — Вікна собрали актуальное.

Курс евро от НБУ на 5 августа 2025

Нацбанк установил курс евро по отношению к гривне на уровне 48,35. Еще вчера, 4 августа, евро можно было приобрести за 47,65 грн. В сутки курс вырос на 70 копеек.

Статистика НБУ утверждает, что с 30 июля наблюдалось уменьшение курса евро по отношению к гривне. Вчера он был самым низким за последнее время. Впрочем, сегодня снова стремительно вырос и пересек отметку в 48 гривен.

Предлагаем также другие курсы валют на 5 августа:

доллар США — 41,79;

польский злотый — 11,30;

фунт стерлинга — 54,97;

юань — 5,82.

Курс валют в обменниках банков Украины на сегодня, 5 августа 2025

Сайт Минфин приводит курс евро в банках Украины по состоянию на сегодня.

Отметим, что 23 июля Комитет монетарной политики принял стратегии по преодолению инфляции. Было принято решение не проводить интервенции со стороны НБУ (значительное разовое целенаправленное влияние центробанка на валютный рынок и курс, осуществляемый путем продажи или закупки крупных партий иностранной валюты — ред.)

Этот шаг мог бы ускорить понижение инфляции и укрепить гривну. Однако он рискован, ведь можно быстро исчерпать резервы и привести к обратной девальвации. Это в свою очередь станет причиной очередного увеличения цен.

А каким будет курс доллара и к чему уже готовится Кабмин, рассказывали ранее в нашем материале.

