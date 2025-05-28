В Украине есть относительно молодые города и те, которые имеют историю длиной в тысячу лет. Против них населенные пункты с возрастом несколько сотен лет кажутся молодыми. В 2025 году 250 лет исполняется Кривому Рогу.

Читай в материале, когда День города Кривой Рог и будут ли празднования.

День города Кривой Рог 2025: что известно

День города Кривой Рог традиционно празднуют в последнюю субботу мая. В 2025 году праздник пришелся на 31 мая. Но на сайте Исполнительного комитета Криворожского городского совета сообщили, что, учитывая ситуацию с безопасностью, сейчас проведение массовых мероприятий и празднований невозможно.

На сайте сообщили, что было принято решение о перенесении празднования общегородского праздника. Если ситуация с безопасностью позволит, то его проведут осенью этого года, чтобы принять участие в нем смогли все криворожожцы. Это решение поддержал и исполком городского совета.

Также на сайте krivbass.city показали спецпроект в городе, где на биллбордах появляются люди с цифрами 2, 5 и 0.

День города Кривой Рог в 2025 году: что известно о праздновании юбилея / 3 Фотографии

Фото: krivbass.city

Что известно о Кривом Роге

Кривой Рог — один из крупнейших индустриальных городов Украины, расположенный в Днепропетровской области. Этот город уникален своей протяженностью — он простирается более чем на 120 км вдоль рек Ингулец и Саксагань. Кривбасс — один из главных центров добычи железной руды в Европе.

Первое документальное упоминание о Кривом Роге датируется 1775 годом, хотя поселение существовало еще раньше — как слобода при Ингулецком перевозе. Это был казацкий форпост, имевший выгодное расположение у важных путей.

Настоящий индустриальный взрыв произошел в конце XIX века. Тогда в 1881 году французский инженер Поль Шамбон обнаружил на территории Кривбасса значительные залежи железной руды, что и стало началом масштабной разработки рудников и строительства железных дорог.

В мае многие города имеют праздники. Читай, когда День города Каменец-Подольский.

Фото: Wikipedia

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