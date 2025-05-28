В Украине есть относительно молодые города и те, которые имеют историю длиной в тысячу лет. Против них населенные пункты с возрастом несколько сотен лет кажутся молодыми. В 2025 году 250 лет исполняется Кривому Рогу. Читай в материале, когда День города Кривой Рог и будут ли празднования. День города Кривой Рог 2025: что известно День города Кривой Рог традиционно празднуют в последнюю субботу мая. В 2025 году праздник пришелся на 31 мая. Но на сайте Исполнительного комитета Криворожского городского совета сообщили, что, учитывая ситуацию с безопасностью, сейчас проведение массовых мероприятий и празднований невозможно. На сайте сообщили, что было принято решение о перенесении празднования общегородского праздника. Если ситуация с безопасностью позволит, то его проведут осенью этого года, чтобы принять участие в нем смогли все криворожожцы. Это решение поддержал и исполком городского совета. Читать по теме День города Калуш 2025: чем поразить празднование этого года Рассказываем, какая насыщенная будет программа на празднование Дня города Калуш. Также на сайте krivbass.city показали спецпроект в городе, где на биллбордах появляются люди с цифрами 2, 5 и 0. День города Кривой Рог в 2025 году: что известно о праздновании юбилея / 3 Фотографии Фото: krivbass.cityЧто известно о Кривом Роге Кривой Рог — один из крупнейших индустриальных городов Украины, расположенный в Днепропетровской области. Этот город уникален своей протяженностью — он простирается более чем на 120 км вдоль рек Ингулец и Саксагань. Кривбасс — один из главных центров добычи железной руды в Европе. Первое документальное упоминание о Кривом Роге датируется 1775 годом, хотя поселение существовало еще раньше — как слобода при Ингулецком перевозе. Это был казацкий форпост, имевший выгодное расположение у важных путей. Настоящий индустриальный взрыв произошел в конце XIX века. Тогда в 1881 году французский инженер Поль Шамбон обнаружил на территории Кривбасса значительные залежи железной руды, что и стало началом масштабной разработки рудников и строительства железных дорог. В мае многие города имеют праздники. Читай, когда День города Каменец-Подольский. Фото: Wikipedia А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Кривой Рог Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter