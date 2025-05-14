Праздники

День города Каменец-Подольский 2025: дата и мероприятия — отдыхай, празднуй, радуйся

Ольга Петухова, редактор сайта 14 мая 2025, 15:45
день города каменец подольский
Фото Pixabay
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